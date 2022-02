Sonic 2, il riccio blu vs. l'echidna nel nuovo spot dell'atteso sequel

C'è aria di guai per i nostri eroi nel nuovo spot di Sonic 2 mostrato in occasione del Super Bowl LVI. In particolare, sembra che il riccio blu e l'echidna Knuckles se le daranno di santa ragione.

Non è segreto che Sonic e Knuckles si scontreranno nel secondo capitolo cinematografico tratto dalla celebre serie di videogiochi SEGA (il titolo del film in Giappone è proprio Sonic vs. Knuckles), ma da quanto traspare dall'ultimo trailer sembra che vedremo delle epiche scene d'azione e di combattimento tra i due.

Doppiato da Idris Elba, Knuckles è una delle grande aggiunte provenienti dal lore dei videogiochi per questa nuova sortita in live-action, assieme a uno dei fidati compagni d'avventura di Sonic, Tails, che sarà invece doppiato in lingua originale dalla voce che lo ha sempre caratterizzato, quella di Colleen O'Shaughnessey.

Di ritorno in Sonic 2 - Il Film saranno invece il doppiatore del protagonista, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Ben Pally, Natasha Rotwell, Lee Majdoub e ovviamente Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik.

Sonic 2 arriverà nelle sale ad aprile 2022.