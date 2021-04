Sonic 2: le nuove foto dal set svelano degli easter egg legati ai videogiochi

Le riprese di Sonic 2 sono attualmente in corso e online sono apparse delle foto scattate sul set che svelano un easter egg legato ai videogiochi.

Negli scatti si mostra infatti un elicottero che ha la sigla SA-2 che sembra un riferimento a Sigma Alpha 2, il velivolo mostrato in Sonic Adventere 2.

Nel videogioco l'eroe si ritrova successivamente a correre attraverso una città ispirata alle strade di San Francisco. Nel film Sonic the Hedgehog 2 sembra quindi che verrà inserito qualche riferimento al franchise da cui è tratta la serie.

Nelle foto scattate sul set del film, inoltre, appare la caffetteria Mean Bean, nome che sembra essere stato ideato come riferimento al gioco di Sega Genesis intitolato Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.

Il sequel arriverà nei cinema l'8 aprile 2022. Sonic the Hedgehog 2 avrà nel suo cast Ben Schwartz nei panni di Sonic e Jim Carrey in quelli del malvagio Robotnik.

Sonic Il Film raccontava la storia del riccio blu super veloce alla ricerca di una nuova casa sulla Terra. In questo nuovo ambiente, Sonic si troverà ad affrontare il pericoloso e malvagio Robotnik e a provare a bloccare i suoi propositi di conquista della Terra.