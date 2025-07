Solo Leveling, lo studio è in perdita finanziaria e potrebbe essere un problema anche per la serie

Nonostante il fenomenale successo di Solo Leveling, lo studio A-1 Pictures naviga in acque agitate: l'ultimo anno fiscale si è chiuso con una perdita significativa, gettando ombre sul futuro della serie. Con la terza stagione ancora in sospeso, i fan si chiedono se Jinwoo Sung riuscirà a tornare presto (e in quali condizioni).

Solo Leveling, un successo globale, ma il conto non torna

Con Solo Leveling, A-1 Pictures aveva colpito nel segno: l'ascesa del cacciatore Jinwoo Sung, tratta dal manhwa coreano, si era imposta come uno dei fenomeni anime più acclamati degli ultimi anni. Eppure, dietro le quinte scintillanti dell'animazione, qualcosa scricchiola. La terza stagione della serie non è stata ancora ufficialmente confermata, e mentre i fan fremono in attesa di notizie, arriva una doccia fredda: lo studio è in difficoltà economiche. Secondo quanto riportato, A-1 Pictures ha chiuso l'anno fiscale (terminato il 31 marzo 2025) con una perdita di circa 178 milioni di yen, pari a 1,2 milioni di dollari - il peggior risultato dell'ultimo decennio. Solo un anno prima, il bilancio si era chiuso in attivo, seppur con un modesto margine di 167.000 dollari. Il capovolgimento è netto, e solleva più di una preoccupazione.

Il protagonista di Solo Leveling

Se nemmeno Jinwoo, con i suoi eserciti d'ombre e una fanbase internazionale alle spalle, è riuscito a tenere a galla i conti, il futuro del progetto si fa meno certo. A-1 Pictures non è certo un nome qualunque nel panorama anime: tra i suoi titoli più noti figurano Fairy Tail, Black Butler, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins e la saga di Fate. Ma il mercato si muove veloce e il mondo della produzione non perdona battute d'arresto troppo prolungate.

Mentre la produzione è avvolta nel silenzio, la storia di Solo Leveling è tutt'altro che conclusa. Dopo la spettacolare battaglia contro la formica nera Beru e l'espansione del suo esercito d'ombre, Jinwoo Sung è diventato senza dubbio il più potente dei cacciatori sudcoreani. Secondo le stime, la narrazione potrebbe estendersi ancora per una o due stagioni, seguendo il materiale originale. Ma anche se il cammino del protagonista principale si avvicina alla fine, l'universo narrativo creato dal manhwa ha già trovato una nuova linfa.

Anche se l'adattamento animato di questa nuova serie potrebbe richiedere anni prima di vedere la luce, i fan sembrano già proiettati in avanti, affascinati da un mondo che ha saputo trasformare un ex sogno da webcomic in un colosso culturale.