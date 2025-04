Solo Leveling, lo studio d'animazione della serie lancia un nuovo film per il 2026

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con serie dal ritmo incalzante come Solo Leveling e Sword Art Online, lo studio d'animazione giapponese A-1 Pictures si prepara a esplorare un sentiero più introspettivo con il suo prossimo progetto cinematografico: Kusunoki no Bannin - Il guardiano dell'albero di canfora.

A-1 Pictures, dopo Solo Leveling arriva al cinema

Il film, previsto per il 2026, segna la prima trasposizione animata di un romanzo di Keigo Higashino, autore da oltre un milione di copie vendute. Pubblicato nel 2020, il libro intreccia mistero, perdita e riscatto seguendo le vicende di Reito Naoi, un uomo licenziato e arrestato senza colpa, che trova un'inaspettata svolta quando viene incaricato da un enigmatico imprenditore di sorvegliare un antico albero di canforo, a quanto pare dotato di poteri soprannaturali. Mentre Reito cerca di comprenderne il significato, finisce per dissotterrare legami nascosti con il proprio passato.

Una scena di Solo Leveling

A firmare la regia è Tomohiko Ito, già noto per le prime due stagioni di Sword Art Online e Solo Leveling, che promette una direzione diversa, più sensibile alla fragilità dell'essere umano. "Le persone spariscono all'improvviso, e non è possibile che le cose restino sempre uguali," ha dichiarato Ito. "Ora che ho superato i quarant'anni, capisco meglio chi resta indietro quando qualcuno se ne va. Non mi riferisco solo all'eredità genetica, ma anche a quella spirituale e tecnologica."

Il nuovo film si preannuncia come un'opera di riconoscenza, un gesto verso tutto ciò che ha contribuito a formare l'identità del regista. "Questa volta il mio intento è esprimere gratitudine - non solo ai miei genitori, ma a tutte le persone con cui ho interagito, a chi mi ha aiutato, e anche a chi è apparso solo per un attimo e poi è sparito," ha spiegato Ito, aggiungendo che desidera "trasmettere questo sentimento alla prossima generazione."

Con un passato da assistente alla regia in Death Note e Summer Wars, Ito pare pronto a mescolare il tocco emotivo all'eleganza visiva per trasformare l'albero del canforo in un simbolo universale di memoria, radici e rinascita. Nel frattempo, A-1 Pictures continua a mietere consensi con Solo Leveling, considerata una delle gemme dell'inverno anime 2025, e prepara nuovi progetti tra cui il sequel di Too Many Losing Heroines! e la seconda stagione di Gun Gale Online.