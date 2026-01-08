Solo Leveling, la storia si ferma all’improvviso: un illustratore è costretto ad abbandonare la serie

Il sequel ufficiale di Solo Leveling ha sorpreso i fan con una pausa improvvisa, a poche ore dall'uscita del nuovo capitolo. Le ragioni emergono direttamente dal messaggio dell'artista JIN, che saluta la serie per motivi personali e lascia aperta una nuova fase creativa.

La seconda stagione di Solo Leveling si interrompe inaspettatamente, dopo che l'illustratore JIN annuncia l'addio per il servizio militare obbligatorio. Lascia il testimone a un successore legato all'eredità artistica di DUBU. Il futuro della Season 3 resta però incerto.

Un addio improvviso per Solo Leveling

L'universo di Solo Leveling ha vissuto una frenata inattesa: il Capitolo 68 è ufficialmente il finale della Season 2, come annunciato dal publisher D&C Media sui propri canali social. A stupire non è solo la chiusura così repentina, ma anche la sua tempistica, dato che questa seconda stagione ha totalizzato appena 20 capitoli, ben lontani dai 47 della precedente. Un ritmo più snello che non aveva lasciato presagire un epilogo così improvviso.

Il quadro diventa più chiaro solo alla fine del capitolo, quando l'illustratore JIN si rivolge direttamente ai lettori con un lungo messaggio di commiato. L'artista spiega che si trova costretto a interrompere la collaborazione a causa del servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, un impegno che lo terrà lontano dalla serie per un periodo indefinito. "Da oggi terminerò tutto il lavoro legato alla serie e prenderò un congedo", scrive JIN, aggiungendo: "Anche se me ne vado per ragioni personali legate al servizio militare, credo che questo non sia un addio, ma un momento per prepararmi ad altro".

La conclusione dolceamara rispecchia perfettamente il tono del suo percorso nella saga. Il pubblico ha accolto JIN come un degno erede dello stile del compianto DUBU, l'illustratore originale che ha definito visivamente l'identità di Solo Leveling. La notizia che il lavoro passerà ora a un protégé dello stesso DUBU crea un ponte ideale tra passato e futuro, anche se la transizione lascia inevitabilmente un vuoto creativo che i fan dovranno elaborare.

Il futuro incerto della Season 3

Nel suo messaggio, JIN ripercorre anche il suo rapporto personale con la saga, un legame nato ben prima della sua collaborazione professionale. "Prima di lavorare a Solo Leveling ero un fan appassionato fin dai tempi della scuola", racconta. È osservando le illustrazioni e le scene di DUBU che JIN ha iniziato a disegnare, trovando in quell'estetica il fondamento del proprio stile.

Il racconto prosegue come una sorta di diario creativo: dopo il diploma, JIN partecipa a diversi concorsi per webtoon finché un'occasione inattesa non gli spalanca la porta delle Side Stories di Solo Leveling. Quattro anni dopo, il suo percorso nella saga comprende tanto le storie parallele quanto il sequel Ragnarok, un'esperienza che l'artista definisce "significativa, ricca di difficoltà e momenti in cui mi sono sentito manchevole, ma essenziale per crescere come artista e come persona".

La sua uscita interrompe una stagione già carica di tensione narrativa: la storia dovrebbe riprendere con il capitolo 69, continuando l'arco del raid vicino a Jeju Island e la battaglia di Sung Suho contro il successore del Plague Monarch. Lo sceneggiatore Brix - che non ha annunciato alcuna pausa - garantirà la continuità narrativa, ma resta ancora da capire quando inizierà la Season 3 e come il nuovo illustratore raccoglierà l'eredità visiva lasciata da JIN.

Per ora, Solo Leveling: Ragnarok si ferma, proprio nel momento in cui la trama sembrava pronta a infiammarsi ancora di più. Una pausa forzata, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo creativo.