Solo Leveling, i creatori parlano della loro scena preferita: "È anche stata la scena più difficile da girare"

Durante un'intervista su Reddit, i produttori di Solo Leveling, Sota Furuhashi e Atsushi Kaneko, hanno rivelato quale sia stato l'episodio più impegnativo da realizzare: il numero 24 della seconda stagione, incentrato sulla lotta tra Jinwoo e l'Ant King. Ecco perché è stato un lavoro titanico, il culmine tecnico ed emotivo dell'anime.

Il climax tecnico di Solo Leveling

Se c'è un momento in cui Solo Leveling ha dato il meglio di sé, è senza dubbio l'episodio 24 della seconda stagione. Al centro di questa titanica puntata si consuma lo scontro tra Jinwoo e il Re delle Formiche, culmine della celebre Jeju Arc. Una sequenza tanto attesa dai fan del manhwa quanto ardua da portare sullo schermo: basti pensare che, come ha spiegato l'animation producer Atsushi Kaneko, ogni episodio della serie conta mediamente fra gli 8.000 e i 10.000 fotogrammi, mentre l'episodio 24 ne ha richiesti circa 17.000. "L'episodio 24 mi ha davvero colpito. Non ricordo la media esatta, ma solitamente ogni puntata ha circa 8.000-10.000 frame. L'episodio 24 ne ha avuti 17.000: ha completamente oscurato gli altri", ha raccontato Kaneko su Reddit.

Il protagonista di Solo Leveling

La cura ossessiva per i dettagli visivi si percepisce anche da chi guarda senza l'occhio tecnico: i giochi cromatici tra rosso e blu, immersi in un fondale violaceo, suggeriscono lo scontro interiore di Jinwoo tanto quanto quello fisico. "Era incredibilmente commovente. Sembrava che Jinwoo avesse varcato una soglia, entrando in un altro lato di sé", ha aggiunto Kaneko.

Se per Kaneko il 24 resta il vertice, anche emotivo, della serie ("unisce un'animazione incredibile e una carica emotiva fortissima, come se riassumesse tutto il cammino di Jinwoo"), per il producer Sota Furuhashi il cuore batte altrove: l'episodio 21. In quella puntata, Jinwoo rivede la madre dopo la sua resurrezione. È uno dei pochi momenti in cui l'anime si concede una pausa dal frastuono delle battaglie per mostrare il motivo profondo che muove il protagonista. "Molto della serie è incentrato sull'azione, ma raramente spieghiamo perché combatte. Quella scena rivela finalmente il cuore emotivo del suo viaggio", ha detto Furuhashi.