Eleceed, in arrivo l'adattamento anime del webtoon con il gatto sovrappeso che ha sfidato Solo Leveling

Dopo l'exploit di Solo Leveling, un nuovo contendente è pronto a scalare il podio delle trasposizioni anime tratte da Webtoon: Eleceed. Avventura, mentori improbabili e poteri fulminei si fondono in una storia che unisce azione, comicità e mistero. Con un team creativo di alto livello e uno studio d'animazione già lodato, le aspettative per il debutto sono alte.

Eleceed pronto al debutto anime

L'eco del successo di Solo Leveling è ancora potente, ma all'orizzonte si staglia una nuova promessa destinata a scuotere il panorama degli anime: Eleceed, il webtoon firmato da Son Jeho con disegni di ZENA, si appresta a diventare una serie animata. Il protagonista è Jiwoo Seo, un ragazzo dalla rapidità sovrumana che non ha mai imparato a domare le proprie capacità, almeno fino all'incontro con Kayden, un mentore fuori dagli schemi e dal passato oscuro. Kayden, infatti, è un Awakened, ovvero uno degli individui dotati di poteri straordinari, che sfugge alla cattura trasformandosi in... un gatto sovrappeso.

È proprio in questa forma improbabile che stringe un legame con Jiwoo, dando inizio a un sodalizio tanto assurdo quanto entusiasmante. Tra combattimenti serrati e una crescita emotiva che coinvolge entrambi, Eleceed intreccia la classicità del il rapporto tra maestro e allievo con l'ironia disarmante di un'avventura che non ha paura di prendersi gioco di sé stessa.

Il progetto anime è stato affidato allo studio DandeLion Animation, già elogiato per il suo lavoro su The First Slam Dunk. Il trailer rilasciato mostra una fedeltà visiva sorprendente allo stile originale del manhwa, grazie a una fusione di tecniche 2D e 3D che valorizzano fluidità e movimento. Alla regia troviamo Hiroshi Nishikiori, conosciuto per Trigun Stampede e Dandadan, mentre la sceneggiatura è firmata da Yosuke Kuroda, già al lavoro su titoli come My Hero Academia. Due nomi che fanno ben sperare anche i fan più esigenti.

Nonostante qualche compromesso, come l'abbandono dei nomi coreani originali per adattarsi alla produzione giapponese, lo spirito del manhwa sembra intatto. E non c'è timore che il ritmo venga sacrificato: Eleceed, a differenza di altri adattamenti deludenti come The Beginning After The End, ha dalla sua una narrazione che sa dosare adrenalina e introspezione. Se l'anime riuscirà a conservare questa armonia, l'incoronazione come nuova punta di diamante delle trasposizioni manhwa potrebbe essere davvero vicina.