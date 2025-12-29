Solo Leveling, una scena della seconda stagione è il video più visto di Crunchyroll

Mentre la terza stagione di Solo Leveling resta senza conferme ufficiali, l'anime saluta il 2025 con un risultato clamoroso: lo scontro tra Jinwoo e l'Ant King è diventato il combattimento più visto sul canale YouTube di Crunchyroll.

Un successo che cresce anche nel silenzio della serie

A distanza di mesi dal finale della seconda stagione, Solo Leveling continua a muoversi in una zona curiosa: quella in cui l'attesa diventa parte integrante del fenomeno. Dopo la conclusione dell'arco narrativo di Jeju Island, la storia di Sung Jinwoo è pronta a spingersi verso nuove rivelazioni, ma sul fronte produttivo regna ancora l'incertezza. Nessun rinnovo ufficiale per una terza stagione, nessuna conferma sui rumor emersi a novembre riguardo a un possibile film, nati da una segnalazione circolata su X e mai avvalorata dallo studio.

Il protagonista di Solo Leveling

Eppure, l'assenza di comunicazioni non ha rallentato l'impatto della serie. Anzi. La seconda stagione, già attesissima, ha superato le aspettative arrivando a infrangere record di streaming su Crunchyroll, consolidando Solo Leveling come uno dei titoli più visti e commentati dell'anno. Un risultato che ha reso ancora più evidente quanto la storia di Jinwoo sia riuscita a intercettare un pubblico globale, trasformando la sua ascesa in un racconto generazionale per gli appassionati di anime action.

La sensazione, guardando al panorama attuale, è che la serie stia vivendo una fase di sospensione solo apparente. Il materiale narrativo non manca, l'interesse nemmeno. Ma i tempi di produzione, complice l'ambizione visiva raggiunta soprattutto nella seconda stagione, sembrano destinati ad allungarsi più del previsto.

Jinwoo contro il Re Formica

A dimostrare quanto Solo Leveling sia ancora al centro della conversazione arriva un dato difficilmente ignorabile: lo scontro tra Jinwoo e l'Ant King è diventato il combattimento anime più visto di sempre sul canale YouTube ufficiale di Crunchyroll. Caricato a marzo 2025 e tratto dall'episodio 12 della seconda stagione, il video - lungo quasi dieci minuti - ha superato i 30 milioni di visualizzazioni e raccolto oltre 20 mila commenti.

Non si tratta di un semplice estratto. Il clip propone l'intero combattimento senza tagli superflui, lasciando che animazione e coreografia parlino da sole. Ed è proprio questa scelta a renderlo così magnetico: una sequenza che non cerca scorciatoie, ma costruisce tensione colpo dopo colpo, elevando il duello a momento cardine della serie.

Narrativamente, lo scontro segna un punto di svolta. Il Re Formica rappresenta il nemico più potente affrontato finora da Jinwoo, una minaccia che nessuna preparazione della quarta incursione a Jeju Island aveva previsto. I Cacciatori, convinti di poter ridurre al minimo le perdite, si trovano improvvisamente di fronte a una forza fuori scala, capace di rimettere il mondo intero in pericolo. È in quel momento che il mondo scopre davvero il livello raggiunto dal nuovo Hunter di grado S della Corea.

Non solo: dalla caduta del nemico nasce Beru, trasformato in ombra e destinato a diventare uno degli alleati più forti di Jinwoo, persino superiore a Igris. Un personaggio che, secondo quanto già noto, avrà un ruolo centrale negli sviluppi futuri.

In attesa di capire quando e come l'anime tornerà, entrambe le stagioni restano disponibili su Crunchyroll, mentre la storia continua su Tapas tra webtoon e light novel. Il 2025 di Solo Leveling si chiude senza annunci, ma con una certezza: l'hype, quello vero, non ha bisogno di conferme ufficiali per restare vivo.