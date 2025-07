Solo Leveling, il produttore: "Con la terza stagione, voglio diventare più famoso di Dragon Ball e One Piece"

Il produttore Atsushi Kaneko ha svelato le sue ambizioni per la possibile terza stagione di Solo Leveling, ancora non confermata, ma desiderosa di raggiungere i livelli di icone come Dragon Ball e One Piece. Intanto, Netflix prepara un adattamento live-action con Byeon Woo-seok nei panni di Jinwoo. Il futuro della serie è aperto a nuovi orizzonti narrativi e visivi.

Solo Leveling: il produttore Kaneko sogna il salto nel mito

La seconda stagione di Solo Leveling ha consolidato Jinwoo Sung come uno dei protagonisti più chiacchierati dell'anime contemporaneo. Eppure, nonostante il successo travolgente, A-1 Pictures non ha ancora acceso il semaforo verde per la terza stagione.

La locandina di Solo Leveling

A infiammare le speranze ci pensa Atsushi Kaneko, produttore della serie, che durante l'Anime Expo ha lasciato intendere le sue ambizioni in un'intervista a ScreenRant. "Anche se entusiasta della risposta del pubblico, personalmente non credo che la serie sia ancora conosciuta da tutti. In Giappone, non è ancora a livello di Dragon Ball, One Piece o Naruto. Se ci sarà una terza stagione, voglio che sia quella che infrange davvero quella barriera."

Un'affermazione lucida che fotografa l'obiettivo: non accontentarsi di essere un fenomeno di nicchia, ma entrare nel pantheon dell'animazione globale. E l'adattamento del webtoon ha ancora tanto da raccontare: la trama del manhwa originale è conclusa, ma l'universo si è già esteso con Solo Leveling: Ragnarok, sequel incentrato sul figlio di Jinwoo.

Live action e CGI: Netflix scommette sul "peggior cacciatore del mondo"

Nel frattempo, Netflix si prepara a cavalcare l'onda annunciando un adattamento live-action, seguendo la scia di titoli come One Piece. A vestire i panni del protagonista sarà Byeon Woo-seok, attore già noto per ruoli in film come Ashfall, Castaway on the Moon e My Dictator.

Il personaggio di Solo Leveling

Ancora nessuna data d'uscita, ma una certezza: servirà una valanga di CGI per dare corpo alle creature che Jinwoo abbatte nel corso della sua ascesa. Resta da capire chi arriverà prima sul piccolo schermo: la terza stagione animata o questa nuova incarnazione in carne, ossa e pixel? Quel che è certo è che Solo Leveling si sta giocando il tutto per tutto per diventare un colosso della cultura pop.