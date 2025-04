Solo Leveling: il doppiatore di Jinwoo svela nel finale un omaggio a un celebre gioco

Aleks Le, voce inglese di Jinwoo in Solo Leveling, ha rivelato che il finale della seconda stagione contiene un curioso omaggio a un gioco decisamente famoso: Elden Ring. Il riferimento, inoltre, è esclusivo del doppiaggio inglese. Ecco perché.

Solo Leveling 2: il doppiatore di Jinwoo svela l'omaggio a Elden Ring

La seconda stagione di Solo Leveling ha chiuso i battenti lo scorso marzo, infrangendo record di streaming e consolidando il proprio trono tra gli anime più seguiti del momento. In questi episodi, abbiamo seguito Jinwoo diventare Necromante e conquistare il titolo di Shadow Monarch, attraversando archi narrativi come il Red Gate e il tanto atteso Jeju Island. Nel frattempo, il nostro protagonista è riuscito a salvare la madre da un sonno eterno grazie all'Elisir della Vita, ingrediente finale ottenuto dopo un'infinità di tentativi nel Castello dei Demoni. Ma mentre i fan aspettano notizie sulla terza stagione, che a detta di Aleks Le "non arriverà tanto presto", è emerso un piccolo segreto nascosto nel finale: un riferimento a Elden Ring che solo chi guarda il doppiaggio inglese potrà cogliere.

Nel gran finale della seconda stagione, Jinwoo ottiene il permesso di affrontare da solo un portale apparso nel bel mezzo della strada, superando la regola che richiederebbe almeno dieci cacciatori. Quando un assistente cerca di fermarlo, Jinwoo risponde con un secco: "Lascia che lo affronti da solo." Aleks Le, voce inglese del protagonista, ha confermato che si tratta di un omaggio diretto a "Let Me Solo Her", celebre giocatore di Elden Ring noto per aiutare altri utenti a sconfiggere la temibile Malenia, armato soltanto di due katane e un vaso in testa.

"Sì, è un riferimento a Let Me Solo Her da Elden Ring. Nell'ultimo episodio. Perché no?" ha raccontato Le con entusiasmo. Un tributo nascosto, frutto di un'idea personale del doppiatore, che regala ai fan una strizzata d'occhio inattesa e rafforza il legame tra due mondi apparentemente lontani, ma uniti dallo stesso spirito di sfida.