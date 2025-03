Solo Leveling: l'attesa per la terza stagione sarà più lunga del previsto. E se il finale fosse un film?

L'anime di Solo Leveling ha concluso la sua seconda stagione la scorsa settimana, sembra però che i fan dovranno essere più pazienti del solito per guardare come continua la storia.

I fan di Solo Leveling dovranno armarsi di pazienza: la terza stagione dell'anime non sarà annunciata a breve, e il motivo principale è che il regista Shunsuke Nakashige è attualmente impegnato su un altro progetto. Dopo il successo delle prime due stagioni, che hanno consacrato l'adattamento animato del celebre webtoon, la produzione sembra prendersi una pausa prima di tornare con la parte finale della storia. Che potrebbe anche essere un film.

Solo Leveling: quando uscirà la terza stagione e in che formato?

C'è un'altra domanda che sta tenendo banco tra gli appassionati di Solo Leveling che già si chiedono quando uscirà la prossima stagione: la terza stagione sarà l'ultima, o la conclusione verrà divisa in più parti, magari con un film?

A rivelare il motivo del ritardo è stato un insider che ha spiegato su X (ex Twitter) che il regista Shunsuke Nakashige, che ha diretto le prime due stagioni di Solo Leveling, sta lavorando a un altro anime. Di quale progetto si tratti, però, resta un mistero, così come il tempo che servirà per completarlo.

Il protagonista principale di Solo Leveling

Per capire quanto ancora serva prima di vedere la fine della storia, bisogna analizzare il materiale originale: il webtoon di Solo Leveling è diviso in due "stagioni" narrative: la prima conta 110 capitoli, la seconda 69 capitoli, per un totale di 179 capitoli. Le prime due stagioni dell'anime hanno adattato fino al capitolo 110, coprendo quindi tutta la prima parte della storia.

La stagione 1 ha adattato 45 capitoli, mentre la stagione 2 è salita a 65. Ora restano solo 69 capitoli da adattare.

A questo punto, le opzioni principali sono due: una terza stagione completa, simile alla seconda, oppure una stagione più corta con un film conclusivo, seguendo l'esempio di Kimetsu no Yaiba e Haikyuu!!, che hanno scelto di raccontare il loro finale con pellicole cinematografiche.

Senza un annuncio ufficiale, è difficile prevedere una data di uscita, ma considerando il tempo necessario per produrre un anime di alta qualità, è probabile che la stagione 3 non arrivi prima del 2026.

Nel frattempo, i fan possono rivivere le prime due stagioni su Crunchyroll e prepararsi per il gran finale di Solo Leveling, che potrebbe arrivare con una sorpresa cinematografica!