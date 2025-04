Da Goblin Slayer a Overlord, 5 titoli da recuperare se sei fan di Solo Leveling

Level Completed: hai appena finito Solo Leveling e ti è comparsa nella testa l'immagine di un traguardo raggiunto. Ma la sfida non è mica finita, questo è solo l'inizio.

Se l'anime ispirato dall'opera omonima Chugong ti ha rapito con la sua ascesa epica e il suo mondo di portali e battaglie, allora preparati a immergerti in altre narrazioni che, pur appartenendo a generi e ambientazioni differenti, condividono quell'incredibile mix di azione, mistero e crescita personale.

One Punch Man

Il perfetto esempio, ironico e disincantato, del concetto di forza assoluta. In questo mondo, l'eroe Saitama è un uomo che sconfigge ogni nemico con un solo pugno, una potenza così assoluta da trasformare ogni combattimento in una scena in bilico tra il comico e il drammatico. Ciò che affascina e al contempo divide è la sua condizione: mentre in Solo Leveling vediamo la crescita graduale e tormentata di Sung Jin-Woo, qui Saitama nasce già al culmine del potere, lasciandolo a confrontarsi con la solitudine e la noia che accompagnano l'invincibilità.

I protagonisti di One Punch Man

Questa serie, animata con una qualità visiva che fa scuola, riesce a far riflettere sul prezzo del potere, proprio come Solo Leveling ci ha fatto interrogare sul significato del diventare un eroe. La forza di One Punch Man risiede nella sua capacità di strappare sorrisi pur raccontando storie di combattimenti epici e sfide esistenziali, offrendo una visione che, seppur comica talvolta, mette a nudo la fragilità che spesso si cela dietro una forza incommensurabile.

One Punch Man è disponibile su Crunchyroll.

Shangri-La Frontier

Il protagonista di Shangri-La Frontier

Una serie che si addentra nel regno dei giochi virtuali. Qui il protagonista, un giocatore esperto, si trova catapultato in un mondo VRMMORPG dove ogni missione è una sfida che rispecchia l'evoluzione e l'ascesa a livelli sempre più elevati, proprio come accade in Solo Leveling, dove i dungeon e le creature rappresentano metafore di un percorso interiore di potenziamento.

In Shangri-La Frontier, il protagonista affronta ostacoli che, sebbene possano apparire in alcuni momenti prevedibili, sono compensati da un'attenzione dettagliata del mondo virtuale e delle battaglie, che ricordano antichi miti e leggende. La serie, dunque, non si limita a riproporre il concetto di ascesa al potere, ma lo arricchisce di sfumature che invitano a riflettere sul rapporto tra uomo e tecnologia, rendendo ogni vittoria un trionfo sia fisico che psicologico.

Shangri-La Frontier è disponibile su Crunchyroll.

Tower of God

I protagonisti di Tower of God

Una saga avvolta nel mistero e intrisa di simbolismi, in cui il giovane Bam ha un unico obiettivo: raggiungere la cima della torre per scoprire il destino che attende lui e coloro che ha amato. Lungo il cammino, ogni piano della torre rappresenta una sfida, un livello di crescita e una prova di coraggio che risuona con la progressione di Solo Leveling.

Un'immagine dell'anime

In Tower of God, il mondo si dispiega come un labirinto di emozioni e prove. La serie affascina per la sua capacità di trasformare il percorso fisico in una metafora del viaggio interiore, in cui la salita verso l'ignoto diventa il simbolo della lotta per l'autorealizzazione. Nonostante alcuni momenti possano apparire lenti o troppo densi di dettagli, la ricchezza dell'ambientazione e la complessità dei personaggi offrono una narrazione stratificata e profonda, che invita lo spettatore a perdersi in un universo di significati nascosti.

Tower of God è disponibile su Crunchyroll.

Goblin Slayer

La storia segue un eroe solitario, il Goblin Slayer, il cui scopo è annientare i goblin, creature spesso considerate minori, ma che in questa narrazione si rivelano essere l'emblema di una malvagità dilagante. Come in Solo Leveling, il percorso di crescita del protagonista è segnato da ferite, sacrifici e una continua sfida contro mostri che non sono semplici ostacoli, ma simboli di una realtà che rifiuta di essere idealizzata.

Il protagonista di Goblin Slayer

La forza di Goblin Slayer risiede nella sua rappresentazione cruda e talvolta disturbante della violenza, che, sebbene possa risultare troppo intensa per alcuni, non fa che evidenziare la tenacia e l'umanità di un eroe che lotta contro un destino avverso. La serie, grazie alla sua animazione dettagliata e alla sua capacità di immergere lo spettatore in un'atmosfera tetra, riesce a trasmettere quel senso di urgenza e disperazione che si respira in Solo Leveling, offrendo un'esperienza visiva e emotiva aggiuntiva che non lascia indifferenti.

Goblin Slayer è disponibile su Prime Video.

Overlord

Un'immagine dell'anime

In questa serie, il confine tra realtà e finzione svanisce, e il protagonista si trova a dover gestire un potere quasi divino, esplorando le sfumature morali e le responsabilità che ne derivano.

Momonga, un giocatore che si ritrova intrappolato all'interno del suo gioco preferito, assumendo l'identità del temibile lich Ainz Ooal Gown, ricorda una versione più sfaccettata di Sung Jin-Woo: Overlord offre una prospettiva diversa infatti, quella di un antieroe che, pur possedendo una potenza immensa, è costretto a navigare in acque tormentate e a mettere in discussione la natura stessa del potere, il tutto anche declinato spesso in chiave comica.

Overlord è disponibile su Netflix.