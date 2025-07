Solar Opposites 6: nel teaser dell'ultima stagione un divertente crossover con The Sandman

Hulu, durante un panel che si è svolto al San Diego Comic-Con 2025, ha presentato il teaser della stagione 6 di Solar Opposites, svelandone inoltre la data di uscita.

L'ultimo capitolo della storia dei simpatici alieni sarà composto da 10 puntate, in arrivo il 13 ottobre su Hulu e Disney+.

La trama di Solar Opposites 6

Nella sesta stagione di Solar Opposites, quando la loro macchina aliena in grado di realizzare diamanti viene distrutta, i Solar Opposites si ritrovano alle prese con la sfida più grande che abbiano mai affrontato: vivere la loro costosa quotidianità con un budget da rispettare! Quando le loro abitudine consumistiche e gli hobby costosi vengono rimossi, resterà solamente ciò che sono veramente... Ma ameranno quello che troveranno?

Ecco il teaser della serie, che in passato ha dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti dopo l'uscita di scena di Justin Roiland, in cui, a sorpresa, c'è anche un divertente crossover con The Sandman per fare una battuta irriverente sulle piattaforme di streaming:

Il cast della serie

A dare voce ai protagonisti nella sesta stagione di Solar Opposites ci sono Dan Stevens, Thomas Middleditch, Mary Mack e Sean Giambrone. Tra le guest star delle prossime puntate, inoltre, spazio a Tiffany Haddish, Kieran Culkin, Christina Hendricks, Ken Marino, Alfred Molina, Natalie Morales, Jerry O'Connell, e Beck Bennett.

La serie, prodotta da 20th Television Animation, è disponibile in Italia su Disney+ e nel team dei produttori ci sono Mike McMahan, Josh Bycel e Sydney Ryan.

Co-creata da Justin Roiland (Rick and Morty) e Mike McMahan (Rick and Morty, Star Trek: Lower Decks), Solar Opposites è incentrata su una squadra di quattro alieni: due di loro pensano che la Terra sia orribile, mentre gli altri due pensano sia fantastica. Korvo (Dan Stevens) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo l'inquinamento, il consumismo grossolano e la fragilità umana, mentre Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) amano la TV, il cibo spazzatura e le cose divertenti.

Ecco la prima immagine dell'ultima stagione.