Solar Opposites, recensione: stramberie aliene animate su Disney+

Con la recensione di Solar Opposites (per l'esattezza dei primi due episodi su otto, dato che per la distribuzione italiana vale il principio della formula settimanale, con annessi embarghi) andiamo a esplorare uno degli angoli che formano l'identità di Star, la nuova sezione di Disney+ che apre la piattaforma a un pubblico più adulto, con contenuti decisamente poco adatti alle famiglie. Un menù composto da brand come FX, ABC, Miramax, 20th Century Studios, Searchlight Pictures e Hulu, quest'ultima una piattaforma che assolve una funzione simile sul territorio statunitense, avendo un taglio più generalista e meno focalizzato sul pubblico giovane. E proprio da Hulu, in collaborazione con 20th Television, arriva questa serie comedy sboccata, violenta e irriverente, nata dalla fantasia di Justin Roiland (co-creatore delle scorribande di Rick e Morty) e Mike McMahan (showrunner della nuova serie animata di Star Trek). In altre parole, una dichiarazione d'intenti piuttosto forte per quello che intende essere il catalogo di produzioni "originali" di Star.

Solar Opposites si presenta inizialmente, in apparenza, come una variazione sul tema di Una famiglia del terzo tipo, con un gruppo alieno costretto a vivere sulla Terra. Solo che a differenza dei Solomon, i visitatori provenienti dal defunto pianeta Shlorp non fanno nulla per passare inosservati: la loro presenza e il loro essere extraterrestri sono di dominio pubblico, il che inevitabilmente porta a discriminazioni di vario genere. I due leader del quartetto sono Korvo (voce di Justin Roiland in inglese) e Terry (Thomas Middleditch): il primo, uno scienziato, odia ogni aspetto della razza umana e non vede l'ora di andarsene, mentre il secondo, più ottimista e ingenuo, è affascinato da ciò che accade nel nostro mondo. Insieme a loro ci sono due replicanti con fattezze infantili, Yumuyulack e Jesse, che cercano di integrarsi in ambiente scolastico senza particolare successo, e una larva il cui compito, una volta raggiunta l'età adulta, sarà di ricostituire Shlorp usando dati custoditi nel suo codice genetico. Ovviamente, guai di ogni tipo sono dietro l'angolo...

Risate anarchiche

Lo stile di Roiland è perfettamente riconoscibile, e non solo per via dell'estetica che richiama esplicitamente Rick and Morty: sin dall'inizio c'è una componente deliziosamente caotica, che amplifica all'ennesima potenza il concetto ben noto della famiglia disfunzionale e lo veicola in modo spudoratamente eccessivo (alcune sequenze giustificano in pieno la necessità di un PIN per le famiglie che hanno profili multipli su Disney+ e non vogliono che i bambini vedano contenuti inadatti). Forse un po' troppo nel primo episodio che, dovendo introdurre la premessa e il tono generale allo stesso tempo, in certi punti si perde un po' per strada a livello di humour, mentre già nel secondo è riscontrabile il giusto equilibrio tra risata, violenza e intelligenza, con tanto di accenni a una trama orizzontale molto promettente, tutti ingredienti che visibilmente hanno conquistato il pubblico americano (mentre scriviamo è imminente il debutto su Hulu della seconda stagione, ed è già in produzione la terza).

Superato dunque quel primo scoglio lo show esibisce un'identità comica molto sicura di sé, che si rifà agli stilemi della sitcom classica ma con un tocco caustico e grottesco che sfrutta appieno le potenzialità del medium animato (il secondo episodio, dove appare un "buco grigio", si diverte con le applicazioni visive delle leggi della fisica allegramente messe alla berlina). L'intrattenimento ideale per chi sente la mancanza dell'altra creatura di Roiland (o per chi ha apprezzato Star Trek: Lower Decks e vuole vedere il suo autore in un ambiente ancora più libero e dissacrante), con un solo difetto: data la durata degli episodi, e considerando che la stagione completa è già finita da mesi negli USA, la distribuzione centellinata su Star può mettere a durissima prova la pazienza di coloro che si appassioneranno alle disavventure di Korvo e Terry.