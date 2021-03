Solar Opposites, il creatore e doppiatore Justin Roiland: “Mi piacerebbe molto un crossover con Rick & Morty!

Solar Opposites: i protagonisti in una scena della serie animata

Parlare con lui ha qualcosa di surreale: sembra di conversare con Rick e Morty, protagonisti dell'omonima serie animata, contemporaneamente. E in effetti è proprio così: Justin Roiland è infatti sia co-creatore, insieme a Dan Harmon, sia doppiatore della serie targata Adult Swim. Lo spazio deve proprio piacergli: perché il suo nuovo progetto, Solar Opposites, questa volta ha per protagonista una famiglia di alieni che vive sulla Terra.

Solar Opposites: una scena della serie animata

La serie è composta da otto episodi: i primi tre sono disponibili Star, sezione per adulti di Disney+, dal 23 febbraio. Proprio per il lancio di questo Star Original abbiamo potuto parlare con Justin Roiland, una voce che ormai è di casa per diverse generazioni. E ha detto parolacce a tutte! Quando gli abbiamo chiesto che effetto fa ha riso: "È divertente: credo sia il prodotto di tre elementi. Essere taglienti e provocatori. Evidenziare uno stato d'animo o un momento particolare di un personaggio. La terza cosa è il realismo: le persone, in alcuni casi, parlano così. È bello da sentire, perché anche io parlo così. Le usiamo quelle parole e mi fa ridere che viviamo in una società in cui alcuni termini sono considerati ancora sconvenienti. Siamo adulti! Lo capisco per i bambini. E infatti è il motivo per cui la sezione Star di Disney Plus ha il parental control."

Solar Opposites è un contenuto destinato a un pubblico più adulto e, come ha sottolineato l'autore, su Disney Plus c'è un parental control accurato: si può impostare un pin e i contenuti sono divisi per fasce d'età. Se siete adulti e la comicità dissacrante di Justin Roiland è la vostra tazza di tè amerete la serie: parla di quattro alieni in fuga dal loro pianeta, sull'orlo dell'esplosione, che si rifugiano sulla Terra. Lo scontro culturale con i terrestri per loro è sconvolgente.

La video ntervista a Justin Roiland su Solar Opposites

In Solar Opposites Justin Roiland doppia Korvo, uno scienziato alieno: un altro personaggio estremamente intelligente, come Rick. Sarebbe geloso del nuovo arrivato? Per l'autore e doppiatore: "Immagino che per Rick sarebbe insignificante. Per lui è come un blip sul radar. Forse Morty sarebbe curioso di sapere di più. Anzi: il Morty della prima stagione sarebbe entusiasta. Il Morty della quinta stagione invece, e anche quello della quarta, ha visto talmente tanta merda che non gli importerebbe. A nessuno dei due. Hanno visto talmente tante cose che non sarebbero impressionati da alieni che vivono in mezzo agli umani in un'altra città. Mi piace l'idea che la serie sia ambientata nello stesso universo di Rick e Morty. Questa famiglia è da qualche parte sullo stesso pianeta. Per me è un'idea molto bella. Non è che faremo qualcosa ma..."

Solar Opposites: una scena della serie animata disponibile su Star

Proprio quando stava per sorvolare, abbiamo chiesto come rapaci se vedremo mai almeno un episodio crossover tra i due titoli. E l'idea intriga non poco Roiland: "Non so se lo faremo, ma sarebbe davvero forte. Queste compagnie continuano a comprarsi tra loro, magari in futuro queste due saranno proprietà della stessa mega compagnia, come Google! O Amazon. Credo che sia difficile da realizzare perché Rick and Morty e Solar Opposites sono prodotte da aziende molto diverse, si dovrebbero superare molti ostacoli per farlo."