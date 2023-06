Solar Opposites 4: Dan Steven sostituisce Justin Roiland nei panni di Korvo, ecco la prima clip

Dan Stevens è ufficialmente subentrato a Justin Roiland come doppiatore di Korvo nella Stagione 4 di Solar Opposites.

Roiland, co-creatore della serie animata, era stato licenziato dallo show a gennaio dopo essere stato accusato di violenza domestica. In quel periodo era stato anche allontanato dallo show animato di Hulu Koala Man e dalla celebre Rick and Morty, di cui era co-creatore e doppiatori di numerosi personaggi, inclusi i due protagonisti. Le accuse contro Roiland sono state archiviate a marzo.

Stevens interpreterà Korvo, descritto come "un alieno brontolone che indossa sempre abiti da cerimonia e professa di odiare la Terra. Vuole disperatamente riparare la loro astronave per poter fuggire su un nuovo pianeta".

Hulu ha anche diffuso la prima clip ufficiale della Stagione 4 di Solar Opposites, che presenta e giustifica il nuovo doppiaggio di Stevens per Korvo: il personaggio, infatti, subisce un danno alla gola e quando viene curato si ritrova la voce di Stevens.

Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, accusato di violenza domestica

L'attore britannico è noto per la sua partecipazione a serie come Downton Abbey e Legion e a film come The Guest e il remake live-action de La Bella e la Bestia.