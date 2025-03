So cosa hai fatto: svelata la trama e il poster del nuovo capitolo della saga horror

So cosa hai fatto ritornerà con un nuovo film prodotto da Sony Pictures, in arrivo il 18 luglio 2025, e online sono stati svelati i primi dettagli sulla trama e il poster ufficiale.

La locandina non ritrae i membri del cast, ma un uncino insanguinato con cui il villain, anche nei precedenti progetti della saga horror, uccide le sue vittime.

Le anticipazioni sul ritorno della saga horror

Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt ritorneranno nel franchise horror con i ruoli di Ray Bronson e Julie James, personaggi al centro del primo film di So cosa hai fatto.

La sinossi ufficiale anticipa poi che cinque amici causeranno in modo involontario un incidente mortale in macchina, coprendo il proprio coinvolgimento e stringendo un patto che prevede di mantenere il segreto invece che affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Un anno dopo il loro passato ritorna a tormentarli e sono obbligati ad affrontare un'orribile verità: qualcuno sa cosa hanno fatto l'estate precedente... E ha intenzione di vendicarsi. Mentre uno dopo l'altro gli amici vengono tormentati da un killer, i protagonisti scoprono che è accaduto in precedenza e si rivolgono a due sopravvissuti del famoso massacro di Southport del 1997 per avere un aiuto.

Ecco il poster:

I Know What You Did Last Summer: il poster del film

Il team che ha realizzato il film

Alla regia del film c'è Jennifer Kaytin Robinson, autrice anche della sceneggiatura insieme a Leah McKendrick.

Nel cast ci saranno anche Jonah Hauer-King (The Little Mermaid), Madelyn Cline (Outer Banks), Chase Sui Wonders (Bodies Bodies Bodies), Sarah Pidgeon (Tiny Beautiful Things), Tyriq Withers (The Game), Lola Tung (The Summer I Turned Pretty), Austin Nichols (The Day After Tomorrow), Nicholas Alexander Chavez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), e la musicista e modella Gabbriette Bechtel.

Nel team della produzione ci sono Robinson, Jackie Shenoo, Karina Rahardja e Neal Moritz.