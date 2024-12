So cosa hai fatto: una faida in corso tra Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar?

Jennifer Love Hewitt è intervenuta pubblicamente per parlare della presunta faida che sarebbe in corso con la sua collega in So cosa hai fatto Sarah Michelle Gellar. Le due attrici hanno recitato insieme nel cult anni '90.

Il film avrà un sequel nel 2025 ma i fan hanno speculato intorno ad una presunta rivalità tra le due star femminili. Tutto è nato da una risposta di Gellar, giudicata fredda, alla domanda sull'ipotesi di un ritorno di Love Hewitt nel franchise.

Smentite

Dopo che Sarah Michelle Gellar ha messo a tacere queste voci, anche la collega è intervenuta per chiarire la sua posizione sulla situazione:"Ho appena sentito che c'è tutta questa storia secondo cui Sarah ed io avremmo litigato o qualcosa del genere. Ci sono tutte queste cose in giro".

Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe

Anche Jennifer Love Hewitt ha smentito:"Mi sono divertita nel cercare di leggere queste cose, mi sono chiesta cosa stessero dicendo su di noi e tutto il resto. Ho sentito che il mio personaggio avrebbe fatto in modo che l'altro personaggio morisse perché le attrici non vogliono lavorare con altre attrici. Mi sono chiesta di cosa stessero parlando. Avevo 18 anni, non è che accettavano suggerimenti sulla sceneggiatura da me, di cosa state parlando".

Amicizia

Jennifer Love Hewitt ha ribadito l'amicizia con Gellar e il marito Freddie Prinze Jr., con il quale tornerà nel sequel di So cosa hai fatto:"Penso che sia la cosa più carina del mondo il fatto che siano sposati da 100 anni e abbiano dei figli. È davvero divertente leggere tutte queste cose che la gente pensa".

Nel cast del primo So cosa hai fatto anni '90 recitarono Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe Jennifer Love Hewitt.