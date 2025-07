Freddie Prinze Jr. ha accettato questo famoso film senza neppure leggere il copione: "Convinto da un brunch"

Non è stata la lettura a convincere Freddie Prinze Jr. a tornare in So cosa hai fatto ma... il cibo. Anzi, le parole della regista Jennifer Kaytin Robinson durante un brunch in cui non hanno mangiato proprio nulla.

L'attore ha raccontato in un'intervista di aver accettato di tornare nel ruolo di Ray Bronson durante una chiacchierata con Robinson senza nemmeno dare uno sguardo al copione.

Perché Freddie Prinze Jr. non aveva letto il copione di So cosa hai fatto prima di accettare

"All'inizio avevo detto di no, ma poi la mia amica è finita a scrivere e dirigere il film. Mi ha detto: 'Lasciami raccontarti dove si trovano ora questi personaggi, e se ti piace, ti presento il film.' Così siamo andati in questo diner un po' malandato, non abbiamo mangiato nulla e lei mi ha raccontato l'idea"

Jennifer Love Hewitt in una scena di So cosa hai fatto

Un racconto del remake che è piaciuto particolarmente a Prinze Jr.: "L'ho adorata, mi sono piaciuti i personaggi, e ho firmato praticamente sulla fiducia, prima ancora che la sceneggiatura fosse scritta, solo basandomi sull'idea. Mi è piaciuta così tanto".

La presenza di Jennifer Kaytin Robinson alla regia è stata decisiva

Freddie Prinze Jr. ha confessato che la presenza di una cara amica come Robinson alla regia è stato un fattore decisivo per dare l'assenso definitivo: "Non avevo nemmeno letto la sceneggiatura la prima volta che se ne è parlato (senza Robinson). Avevo sentito dire che ci stavano lavorando, e ho pensato che non fosse una buona idea. Poi Jen è entrata nel progetto" ha concluso.

Il sequel di So cosa hai fatto riporta sullo schermo Freddie Prinze Jr. nel ruolo di Ray Bronson e Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Julie James, insieme ad un cast rinnovato e molto giovane che comprende Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Tyriq Withers e Sarah Pidgeon.