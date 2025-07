So cosa hai fatto, la regista pensa già al prossimo film: "Ho un piano ma non posso dirvelo"

Jennifer Kaytin Robinson ha confessato di aver pensato a come proseguire la narrazione della saga ma di non poterlo ancora svelare pubblicamente.

La regista del sequel di So cosa hai fatto, Jennifer Kaytin Robinson ha confessato di essere già all'opera per pianificare un altro sequel del franchise horror.

Robinson ha diretto il film uscito nelle sale pochi giorni fa e si sta concentrando sul possibile nuovo capitolo ma è ancora troppo presto per parlarne.

Un nuovo film di So cosa hai fatto e il pensiero del ritorno di Brandy Norwood

"Ho un piano in mente per cosa potrebbe esserci dopo" ha spiegato Jennifer Kaytin Robinson "Ma non posso dirvelo". Nonostante sia stata parecchio ermetica sull'argomento, la regista ha lasciato trapelare qualche dettaglio in più.

Brandy Norwood, interprete di Karla, la coinquilina di Julie James (Jennifer Love Hewitt) nel primo film, potrebbe entrare nel prossimo progetto, dopo il cameo mid-credit dell'ultimo film: "Volevo Brandy in questo film. E ancora, molti dei cameo, molte delle scelte fatte dovevano essere le decisioni giuste. Non solo per i personaggi e per il franchise, ma per questa versione del film e per la storia che stavamo raccontando".

Jennifer Love Hewitt in una scena di So cosa hai fatto

La regista ha spiegato il ritorno di Karla e il rapporto con Julie: "Volevo rivedere Brandy nel punto in cui la troviamo nel film, sapendo che Julie James è un personaggio che ha allontanato tutti, ha lasciato Southport, ha abbandonato Ray, non ha davvero amici, vive da sola. Era una persona che non avrebbe necessariamente mantenuto i contatti con qualcuno".

Il sequel di So cosa hai fatto è uscito nelle sale

Il nuovo So cosa hai fatto segna il ritorno di Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Julie James e Freddie Prinze Jr. nel ruolo di Ray Bronson, che cercano di aiutare un gruppo di adolescenti a sfuggire alle grinfie di un assassino mascherato dopo aver insabbiato un incidente stradale fuggendo, proprio come capitò a loro ventotto anni prima.

Nel cast di So cosa hai fatto anche Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers e Sarah Pidgeon.