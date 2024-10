So cosa hai fatto, Sarah Michelle Gellar svela perché non tornerà nel sequel

Il sequel del film cult anni '90 è in fase di sviluppo, ma la protagonista della prima pellicola ha chiarito che non farà ritorno

Il sequel di So cosa hai fatto, pellicola cult degli anni '90, è attualmente in fase di sviluppo, così molti fan del film originale si sono chiesti se Sarah Michelle Gellar avrebbe fatto ritorno nei panni del suo personaggio, la reginetta Helen Shivers.

L'attrice, tuttavia, ha chiarito che non prenderà parte al prossimo film per una ragione abbastanza ovvia a tutti coloro che hanno visto e amano il film uscito nel 1997: il suo personaggio è morto.

"Sono morta", ha risposto la Gellar a People a proposito della sorte toccata al suo personaggio nel film cult. Tuttavia, il marito della Gellar, Freddie Prinze Jr, riprenderà il suo ruolo e l'ex interprete di Buffy l'ammazzavampiri ha aggiunto che fa parte della produzione in veste "non ufficiale".

So cosa hai fatto, Sarah Michelle Gellar e due co-star in una scena

"La mia migliore amica [Jennifer Kaytin Robinson] lo sta dirigendo, quindi scherziamo sul fatto che ho un lavoro non ufficiale, ovvero sono in qualche modo in continuity", ha detto la Gellar alla rivista. "Sono sempre io a dirle: 'Beh, questo potrebbe accadere o non accadrebbe con quei personaggi', quindi ho una sorta di lavoro non ufficiale".

Cosa sappiamo di So cosa hai fatto 2

Jennifer Kaytin Robinson dirigerà il nuovo capitolo del franchise horror, scritto da Sam Lansky e Kaytin Robinson da una bozza di Leah McKendrick. La produzione è di Neal Moritz e l'uscita del film è prevista per il 18 luglio 2025.

Il cast già annunciato comprende Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Haur-King. Non si conoscono, tuttavia, i dettagli della trama di questo nuovo capitolo della saga.

So cosa hai fatto, Freddie Prinze Jr. parla del sequel: "Non mi hanno offerto ancora nulla"

So cosa hai fatto è uscito nel 1997 ed era interpretato da Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Johnny Galecki e Bridgette Wilson. Il film originale, diretto da Jim Gillespie e scritto da Kevin Williamson, era liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Lois Duncan del 1973. Williamson sarà alla regia di Scream 7, che vedrà il ritorno di Neve Campbell nella saga dopo la sua assenza dal precedente capitolo.