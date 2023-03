So cosa hai fatto, Freddie Prinze Jr. parla del sequel: "Non mi hanno offerto ancora nulla"

Lo scorso febbraio è stato annunciato il futuro arrivo di un sequel per So cosa hai fatto, film del 1997 che vedeva nel cast anche Freddie Prinze Jr. oltre a Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt.

Nel corso di un'intervista esclusiva con ComicBook, Prinze Jr. - che recentemente ha ricordato di quando aveva intenzione di abbandonare la carriera di attore dopo il film - ha parlato di quelli che sono i piani per il sequel di So cosa hai fatto, rivelando di aver incontrato la regista.

"La Original FIlms ha annunciato che io e Love l'avremmo fatto", ha rivelato Freddie Prinze Jr. "Ma non mi hanno offerto nulla. Mi sono seduto e ho incontrato la regista dopo l'annuncio, cosa che tra l'altro non avrei dovuto fare. Ma succede sempre nel nostro lavoro. Mi sono seduto con la regista e mi ha proposto un'idea interessante. Ma vedremo. Non ho letto nessun copione e non ho ricevuto nessuna offerta. Sto solo mettendo tutte le carte in tavola. Non credo più nell'essere schivo e nel mantenere questi stupidi segreti hollywoodiani. Ho 47 anni. Non ho tempo per questo. Gli uomini della mia famiglia non vivono così a lungo".

So Cosa Hai Fatto: nel sequel potrebbero tornare Freddie Prinze Jr e Jennifer Love Hewitt

Jennifer Kaytin Robinson è stata incaricata di dirigere il film da una sceneggiatura di Leah McKendrick.