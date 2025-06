So cosa hai fatto, Jennifer Love Hewitt spronata a tornare dall'esempio di un'altra star dell'horror

Jennifer Love Hewitt ha attribuito ad una star dell'horror il merito di averla convinta a tornare nel franchise dell'orrore dal titolo So cosa hai fatto, cult del 1997.

Hewitt ha interpretato Julie James nei primi due film del franchise horror teen-slasher e si prepara a tornare, dopo 27 anni nel prossimo sequel, intitolato sempre So cosa hai fatto.

Jennifer Love Hewitt ringrazia una collega

La star chiamata in causa da Jennifer Love Hewitt è Jamie Lee Curtis, diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Laurie Strode in Halloween di John Carpenter.

Primo piano di Jamie Lee Curtis

"Jamie Lee Curtis... ha davvero aperto la strada per tutte noi, per poter fare tipo 119 di questi film e continuare anche a 60 anni, restando delle vere badass" ha dichiarato Hewitt "Curtis si merita tutto il merito. È così forte, e noi possiamo solo seguirla".

Dopo aver debuttato in Halloween nel 1978, Jamie Lee Curtis ha proseguito in tre sequel tra il 1981 e il 2002 prima di tornare per una nuova trilogia tra il 2018 e il 2022.

Il ritorno di Neve Campbell in Scream 7 ha entusiasmato Jennifer Love Hewitt

Neve Campbell tornerà nel ruolo di Sidney Prescott, protagonista principale della saga horror inaugurata da Wes Craven, in Scream 7 e la notizia ha galvanizzato Hewitt:"È davvero bello che tutte queste persone stiano tornando e facendo di nuovo queste cose. È davvero bello".

Una scena del cult So cosa hai fatto

Il nuovo capitolo di So cosa hai fatto vedrà Jennifer Love Hewitt e il collega Freddie Prinze Jr. riprendere i rispettivi ruoli, affiancati dalle new entry Madelyn Cline e Chase Sui Wonders. L'uscita nelle sale del film sequel di So cosa hai fatto è prevista il prossimo 18 luglio.