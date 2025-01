Jennifer Love Hewitt: "Uomini adulti parlavano del mio seno quando avevo 16 anni, era davvero imbarazzante"

Jennifer Love Hewitt si è resa conto da adulta del suo status di sex symbol che le fu affibbiato quand'era soltanto un'adolescente. Ospite del podcast di Mayim Bialik, l'attrice ha parlato del comportamento inappropriato che subì dagli uomini adulti.

In particolare, nel 1997, quando a 16 anni interpretò una delle protagoniste in So cosa hai fatto, cult horror in cui recita nei panni della giovane Julie James.

I commenti degli uomini sul corpo di Jennifer Love Hewitt

Nel corso del tour promozionale del film, la star ricevette commenti ripugnanti da parte del genere maschile:"Quando uscì So cosa hai fatto tutti dicevano 'Oh, so cosa hanno fatto i tuoi seni l'estate scorsa'. C'erano uomini adulti che parlavano apertamente del mio seno quando avevo 16 anni in un talk show, e la gente ci rideva sopra".

Commenti che Jennifer Love Hewitt ricorda soltanto adesso:"Non me lo ricordavo nemmeno. Ripensandoci, è davvero strano essere diventata una sex symbol per le persone prima ancora di sapere cosa significasse esserlo".

Essere una sex symbol e l'aiuto della madre di Jennifer Love Hewitt

Nell'intervista, Jennifer Love Hewitt ha raccontato come all'epoca non sapesse che cosa volesse dire essere una sex symbol:"Eppure ero sulla copertina di Maxim, la gente si avvicinava e diceva che mi aveva portata in viaggio con loro e io non capivo davvero cosa volesse dire, era disgustoso e solo più tardi l'ho realizzato".

L'attrice sottolinea l'importanza della figura materna in quel periodo della sua vita. La madre di Jennifer Love Hewitt era sempre presente e la teneva sempre con i piedi per terra; la star ricorda come molta gente la invitasse alle feste dopo le première e le invece doveva tornare a casa a sistemare la stanza.