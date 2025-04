So cosa hai fatto, la regista: "Ho proposto idee folli per provare a coinvolgere Sarah Michelle Gellar"

La regista del reboot di So cosa hai fatto, Jennifer Kaytin Robinson, ha ammesso che ha provato in ogni modo a cercare un'idea per coinvolgere Sarah Michelle Gellar nel film.

Nel reboot di So cosa hai fatto non sarà presente Sarah Michelle Gellar, ma la regista Jennifer Kaytin Robinson ha ammesso di aver provato a coinvolgerla in tutti i modi.

La filmmaker, intervistata da Entertainment Weekly, ha spiegato che ha cercato di convincere l'attrice a tornare sul set, senza però riuscirci.

Il tentativo della regista

Parlando del reboot di So cosa hai fatto, in arrivo il 18 luglio nei cinema americani, Jennifer Kaytin Robinson ha ammesso che ha cercato di far riprendere a Sarah Michelle Gellar il ruolo di Helen Shivers, senza riuscirci.

L'attrice nel film originale

La regista ha sottolineato: "Ci ho provato, okay? L'ho tormentata! Ma il personaggio è morto. Ho provato a proporre anche delle idee folli. Ho detto: 'Cosa accadrebbe se tu non fossi morta e fossi in realtà viva, ma ti stessi nascondendo?'. E Sarah mi ha risposto: 'Ero nel ghiaccio. Ero la persona più morta che si potrebbe essere. Potete vedere il mio cadavere congelato'. Ho replicato: 'Sì, ma supponiamo che?'. Ha reagito: 'Sono morta. Sono Sarah Morta Gellar'".

Le precedenti dichiarazioni dell'attrice

La star di Buffy, quando il progetto cinematografico era stato annunciato, aveva raccontato che stava aiutando l'amica ricordandole cosa era accaduto nel film originale e nella storia dei personaggi, occupandosi quindi della continuità.

Alcuni mesi dopo aveva poi pubblicato una foto dal set, alimentando le speranze dei fan di un suo ritorno nel sequel dell'horror degli anni '90. L'attrice era stata costretta ad ammettere che il post l'aveva messa un po' nei guai, visto che i produttori non avevano annunciato il via alle riprese del film che vede coinvolte le star del cult originale, suo marito Freddie Prinze Jr. che ha il ruolo di Ray Bronson e Jennifer Love Hewitt che ha la parte di Julie James.

Nel cast ci sono anche Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung e Nicholas Alexander Chavez.