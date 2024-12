So cosa hai fatto 3, Jennifer Love Hewitt: "Mi chiedo come reagiranno le persone vedendo Julie quarantenne"

Jennifer Love Hewitt, in una nuova intervista, ha parlato del nuovo film della saga horror So cosa hai fatto, confermando che sta avvicinandosi all'accordo necessario a un suo ritorno.

L'attrice, parlando con ComingSoon.net, è infatti entusiasta all'ipotesi di riprendere il ruolo di Julie James avuto nel primo capitolo della storia.

Le paure di Jennifer Love Hewitt

Le riprese del reboot di So cosa hai fatto sono già iniziate e Jennifer Love Hewitt ha spiegato: "La cosa interessante è che non ho ancora firmato un contratto, ma siamo vicini. Stiamo cercando di capire molti dei dettagli relativi agli impegni nella serie 9-1-1, è una situazione un po' complicata. Ma l'idea di ritornare a interpretare Julie James è per me realmente entusiasmante. Ed è pauroso".

Una scena del film originale

L'attrice ha poi ammesso che è un po' preoccupata pensando a quello che potrebbero pensare le persone vedendo una versione 45enne del suo personaggio: "Credo che, essendo una donna e un essere umano, quella parte del progetto mi renda un po' nervosa. Ma interpretarla di nuovo sarebbe un onore. Penso di sentirmi entusiasta nel mostrare o vedere cosa ha fatto in questi anni e come è cambiata, e come è ancora legata a quella famosa notte sulla strada".

La star del cinema e della tv ha poi spiegato di aver visto recentemente il primo film di So cosa hai fatto con i figli dopo 27 anni: "I miei ragazzi l'hanno visto per la prima volta ed è stato folle. I miei ragazzi seduti con i loro amici a guardare un film, vedendomi a 18 anni e con l'aspetto di mia figlia, che è qualcosa di folle. L'hanno amato. Io amo quei fan. Adoro che le persone facciano ancora il tifo per quel film. Era un grande momento per me nella mia vita. Era la prima volta che ero davvero protagonista di un film e avevo 18 anni. Sicuramente ha un posto speciale nel mio cuore".

So cosa hai fatto, recensione: il remake seriale del famoso slasher si fa più trasgressivo su Prime Video

I primi dettagli del sequel

Jennifer Kaytin Robinson dirige il nuovo film del franchise, oltre ad averne scritto la sceneggiatura insieme a Sam Lansky, Jeff Howard e Leah McKendrick.

Nel cast ci sono Jonah Hauer-King (The Little Mermaid, The Tattooist of Auschwitz), Madelyn Cline (Outer Banks, Glass Onion: A Knives Out Mystery), Chase Sui Wonders (Bodies Bodies Bodies, City on Fire), Sarah Pidgeon (Lazareth, Tiny Beautiful Things), Tyriq Withers (The Game), Lola Tung (The Summer I Turned Pretty), Austin Nichols (The Day After Tomorrow, John From Cincinnati), Nicholas Alexander Chavez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), e la cantante e modella Gabbriette.