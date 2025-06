So cosa hai fatto: Freddie Prinze Jr e Jennifer Love Hewitt nel nuovo trailer del film horror

Arriverà nelle sale italiane il 16 luglio il film So cosa hai fatto, quarto capitolo del franchise horror I Know What You Did Last Summer, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il film è prodotto da Sony Pictures e verrà distribuito nei nostri cinema da Eagle Pictures, riportando sul grande schermo anche i personaggi interpretati da Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nel primo tassello della saga horror.

Cosa mostra il trailer

Nel video condiviso online, che anticipa qualche dettaglio sulla storia e sui personaggi di So cosa hai fatto, si assiste al momento in cui viene recapitato il primo biglietto in cui una misteriosa figura mortale annuncia di essere a conoscenza di quanto accaduto l'estate precedente. Un flashback mostra quindi i giovani protagonisti mentre vengono coinvolti in un incidente mortale e decidono di non chiamare la polizia e mantenere il segreto. Nel presente i ragazzi diventano l'obiettivo di un killer e scelgono di chiedere aiuto a due persone che hanno vissuto un'esperienza simile, ovvero Julie James e Ray Bronson.

Ecco il trailer:

I protagonisti e la trama di So cosa hai fatto

Il film è il quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell'omonimo film del 1997 e di Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) del 1998. So cosa hai fatto può contare su un cast composto da Madelyn Cline (Glass Onion - Knives Out), Chase Sui Wonders (Little Death), Jonah Hauer-King (La sirenetta), Tyriq Withers (Atlanta), Sarah Pidgeon (The Friend), Billy Campbell (Dracula di Bram Stoker), Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez. Nel nuovo film del franchise tornano inoltre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nei ruoli di Julie James e Ray Bronson, dopo essere stati star dei primi due film.

La sinossi ufficiale anticipa: "Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario "Massacro di Southport" del 1997 per chiedere aiuto".