Da So cosa hai fatto a Una pallottola spuntata e The Running Man: storie per tutti i gusti da Eagle Pictures

The Running Man, So cosa hai fatto e Bring Her Back per l'horror, spazio all'animazione e la Comedy con Una pallottola spuntata: il listino Eagle Pictures ha titoli per ogni tipo di spettatore.

Dove vivono le grandi storie. Così Eagle Pictures ha presentato il proprio listino alle Giornate di cinema di Riccione e la seconda metà del 2025 è in effetti ricca di grandi titoli appartenenti a tutti i principali generi, in grado di intercettare ogni tipo di pubblico e raccontare le grandi storie a cui si fa riferimento. Un listino corposo e vario, quindi, che si avvale della presenza dei titoli Paramount e Sony per completare un'offerta in grado di affermarsi e lasciare il segno nel complesso panorama cinematografico attuale.

Da So cosa hai fatto a Bring Her Back: spazio all'horror e alla tensione

Jennifer Love-Hewitt in una scena dell'horror So cosa hai fatto

Il primo genere che ci piace affrontare è l'horror, che ha diversi titoli a rappresentarlo nel listino Eagle Pictures. Cominciamo già a metà luglio con So cosa hai fatto, nuovo film del franchise e sequel diretto del titolo originale del 1998, con Jennifer Kaytin Robinson alla regia, ma molto interesse suscita anche Bring Her Back, degli stessi registi del fenomeno horror degli ultimi anni, Talk to Me. Sapranno confermare lo stesso impatto sul pubblico?

Un primo piano di Tom Hiddleston in The Life of Chuck

Tensione non è solo horror e tra i film in uscita troviamo anche diversi thriller che promettono di coinvolgere gli spettatori. Pensiamo per esempio a Locked - In trappola, ma soprattutto a The Life of Chuck di Mike Flanagan, che adatta un racconto di Stephen King dalla raccolta Se scorre il sangue del 2020, con un cast d'eccezione, che vede Tom Hiddleston nel ruolo di protagonista accanto ad altri grandi star come Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Trembley. Speranze altissime, perché Flanagan è stato tra i pochi a dimostrare di sapere adattare King per lo schermo con efficacia.

I fenomeni The Running Man e Una pallottola spuntata

Il protagonista di The Running Man

E a proposito di King va sicuramente citato The Running Man, di cui è stato appena distribuito il promettente trailer. Si tratta di un'opera pubblicata dal Re dell'Horror con lo pseudonimo di Richard Bachman, già adattata per lo schermo con Arnold Schwarzenegger ne L'implacabile ma qui con una promessa di fedeltà maggiore. Alla regia troviamo Edgar Wright, mentre il ruolo del protagonista coinvolto del folle programma tv e in fuga per l'America è interpretato da Glen Powell. Il primo trailer convince e speriamo di avere conferma delle sensazioni che proviamo anche quando avremo modo di vedere il film completo.

Grande attesa anche per un altro ritorno, quello di Una pallottola spuntata, lanciato da un trailer che sta impazzando online attirando molta attenzione. Anche qui le sensazioni sono positive, in attesa di poterci gustare il film, e Liam Neeson sembra la scelta migliore nei panni di Frank Drebin jr, pronto a raccogliere l'eredità del padre e del ruolo che era stato di Leslie Nielsen.

Anime, animazione, film family e per tutti

L'anime Chainsaw Man

C'è spazio anche per gli anime, con i nuovi film di Dragon Slayer e Chainsaw Man, e per l'animazione di impronta più family con I Puffi, oltre al family in generale con titoli come Un topolino sotto l'albero, a completare un'offerta variegata in cui non mancano anche la commedia, come per Una famiglia sottosopra, o il drama. La sensazione è che il finale di 2025 potrà far tornare in sala con continuità tanto pubblico che fin qui si è dedicato solo ai grandi eventi.

I film Eagle Pictures per la seconda metà del 2025