SnyderVerse, il regista Zack Snyder sottolinea: "Warner chiaramente non è interessata"

Zack Snyder è tornato a parlare della possibilità che venga completato lo SnyderVerse dopo la distribuzione della sua versione di Justice League grazie alla collaborazione con HBO Max.

Warner Bros ha da tempo ribadito che non c'è alcuna intenzione di completare la storia che aveva ideato il regista e lo studio considera canonica la storia portata sugli schermi da Joss Whedon.

Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia Studios and Networks Group, ha recentemente dichiarato a Variety che Zack Snyder's Justice League è "il completamento della trilogia del regista", escludendo quindi la produzione dei due sequel che aveva ideato il filmmaker.

Zack Snyder, intervistato da Jake's Takes, ha sottolineato: "Warner Bros è stata aggressivamente contro lo SnyderVerse. Cosa posso dire? Chiaramente non sono interessati al mio approccio alla storia". Il regista ha aggiunto: "Direi inoltre che certamente non provavano interesse per la mia versione di Justice League fin dal principio e hanno preso delle decisioni in riguardo".

I progetti di Snyder prevedevano la realizzazione di ulteriori due film per concludere la storia con un capitolo finale della trilogia in cui l'intero DC Universe avrebbe unito le forze contro il malvagio Darkseid, interpretato da Ray Porter.

Il regista, parlando del sostegno dei fan, aveva spiegato: "Penso che il movimento sostenuto dai fan sia così forte e la comunità dei fan sia animata da intenzioni così pure, ho realmente un enorme rispetto nei loro confronti. Spererei che tra i responsabili dello studio ci si rendesse conto che c'è un enorme fandom che vuole vedere qualcosa di più. Ma chi può sapere cosa farannno?".