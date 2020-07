Snowpiercer: Sean Bean compare nel teaser trailer della seconda stagione

Dopo la conclusione della prima stagione, arriva il teaser trailer della seconda stagione di Snowpiercer che annuncia l'ingresso nel cast della star Sean Bean in un ruolo molto importante.

La serie Snowpiercer, targata TNT e arrivata nel nostro Paese grazie a Netflix, è stata rinnovata per una seconda stagione, come annuncia un nuovo teaser trailer pieno di spoiler sul finale della prima stagione, tra cui l'arrivo di un nuovo personaggio interpretato da Sean Bean.

ATTENZIONE SPOILER

La prima stagione di Snowpiercer si è appena conclusa, con due episodi che hanno scioccato i fan della serie, e in questo primo teaser trailer della seconda stagione sono stati introdotti degli spoiler importanti sul finale della prima stagione, ma soprattutto una grande rivelazione: il personaggio di Mr. Wilford, interpretato da Sean Bean, la cui presenza era stata già annunciata un po' di tempo fa.

Mr. Wilford è custode e creatore del motore di Snowpiercer e nel film di Bong Joon-ho era interpretato da Ed Harris. Ora arriva anche nella serie tv e, a quanto pare, avrà un ruolo importante nella seconda stagione. Il teaser trailer mette il personaggio di Sean Bean in una posizione di potere, rappresentando una grave minaccia per i personaggi principali dello show. Cosa succederà in questa seconda stagione? Staremo a vedere, intanto attendiamo la data d'uscita, ancora incerta, ma questo nuovo contenuto dà sicuramente buone speranze di vedere la prossima stagione il prossimo anno.

Come indica la recensione della prima stagione di Snowpiercer, lo show è un adattamento dell'omonimo film del 2013, diretto dal regista coreano Bong Joon Ho, nonché della graphic novel francese Le Transperceniege del 1982. La storia si concentra sui passeggeri che sopravvivono a bordo di un treno non-stop in mezzo a un deserto ghiacciato post-apocalittico.