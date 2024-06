Snowpiercer: il trailer della quarta e ultima stagione svela la data d'uscita

AMC ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della quarta e ultima stagione di Snowpiercer, la serie tratta dalla graphic novel Le Transperceneige, già portato sul grande schermo nel film del 2013 di Bong John-ho.

Per le prime tre stagioni, la serie è stata prodotta e distribuita su TNT, ma è stata cancellata dalla casa madre Warner Bros. Discovery nel gennaio 2023. Ora ha trovato una nuova casa ad AMC, che ha fissato il suo debutto per il 21 luglio prossimo.

La terza stagione di Snowpiercer è stata un capitolo monumentale che ha visto il ritorno di Melanie Cavill (Jennifer Connelly). Con un incredibile colpo di scena, Melanie ha tradito Andre Layton (Daveed Diggs) e ha sabotato il suo piano di portare il treno a New Eden, nel Corno d'Africa, che si ritiene sia un luogo caldo della Terra ghiacciata dove potersi stabilire.

Snowpiercer: Mark Margolis, Katie McGuinness e Daveed Diggs in una scena della serie

La vita in Snowpiercer non è mai statica e la terza stagione si è conclusa con il cambiamento più importante dello status quo della serie, in vista della quarta stagione. Questo ha reso la cancellazione dello show da parte di TNT particolarmente scioccante, dato che la storia non era affatto conclusa quando la serie è arrivata alla sua brusca e imprevista conclusione. Tuttavia, né i fan né il cast di Snowpiercer hanno rinunciato alla serie, e il popolare sci-fi distopico ha trovato una nuova casa per la sua ultima stagione.

Snowpiercer 4: gli ultimi episodi saranno trasmessi negli USA su AMC

"Non vediamo l'ora di condividere l'ultima stagione di questa serie da brivido con la vibrante comunità di fan e con i nuovi spettatori a partire dal 21 luglio su AMC e AMC+, con tutto il tempo necessario per recuperare le stagioni precedenti su diverse piattaforme on demand e su AMC+ prima di allora. Snowpiercer è un dramma emozionante con un grande cast, e vedere come finirà la corsa sarà un momento culminante della visione estiva degno di un treno da 1001 vagoni".

Oltre al ritorno di Sean Bean e degli altri membri storici del cast, ci sarà spazio anche per le new entry Clark Gregg, ex-star dei Marvel Studios, e Michael Aronov.