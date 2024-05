Snowpiercer: ecco quando uscirà la quarta e ultima stagione dello show

È stata finalmente svelata da data di uscita della quarta stagione e ultima stagione di Snowpiercer.

La stagione finale del dramma post-apocalittico debutterà negli Stati Uniti su AMC e AMC+ il 21 luglio. Le stagioni 1 e 2 saranno disponibili in streaming in esclusiva su AMC+ l'1 giugno, mentre la terza stagione debutterà sullo streamer l'8 giugno. La serie è andata in onda per le prime tre stagioni su TNT, prima di essere cancellata dalla rete in seguito a un taglio dei costi.

"Non vediamo l'ora di condividere l'ultima stagione di questa serie da brivido con la vibrante comunità di fan e con i nuovi spettatori a partire dal 21 luglio su AMC e AMC+, con tutto il tempo necessario per recuperare le stagioni precedenti su una serie di piattaforme on demand e su AMC+ prima di allora", ha dichiarato Courtney Thomasma, vicepresidente esecutivo dello streaming di AMC Networks. "Snowpiercer è un dramma coinvolgente con un grande cast e vedere come finirà la sua corsa sarà un momento culminante della visione estiva".

Snowpiercer: ecco di cosa erano fatte le barrette proteiche del film

Snowpiercer: una foto di scena della serie

I dettagli di Snowpiercer

La serie è interpretata da Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O'Malley, Roberto Urbina e Sheila Vand. Tra i nuovi membri del cast annunciati in precedenza per la quarta stagione figurano Clark Gregg e Michael Aronov.

Secondo la descrizione ufficiale la storia parte dal finale della terza stagione, che "ha lasciato una divisione del treno con Melanie Cavill (Connelly) alla guida del motore eterno e dei passeggeri che hanno scelto di rimanere a bordo di Snowpiercer per una relativa sicurezza, e Andre Layton (Diggs) alla guida degli altri su Big Alice che hanno scelto di avventurarsi nel mondo esterno e sconosciuto di New Eden".

Snowpiercer è un adattamento televisivo della serie di graphic novel di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette e del film di Bong Joon Ho. La quarta stagione è prodotta esecutivamente da Paul Zbyszewski, Christoph Schrewe, Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner dei Tomorrow Studios, Matthew O'Connor, Ben Rosenblatt e Scott Derrickson, insieme ai produttori del film originale Bong Joon Ho, Miky Lee, Jinnie Choi, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi.