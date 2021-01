Snowpiercer: Mr. Wilford, caos e corruzione nel trailer della stagione 2

Sean Bean scatenato nei panni di Mr. Wilford nel trailer della seconda stagione di Snowpiercer, in arrivo su Netflix dal 26 gennaio.

Mancano due settimane all'arrivo della seconda stagione di Snowpiercer ed ecco che approda in rete lo scatenato trailer che anticipa il pericoloso ritorno del Mr. Wilford di Sean Bean, ma anche il caso e la corruzione che ci aspettano nei nuovi episodi.

Il trailer si apre ricordando brevemente ai fan a che punto eravamo rimasti, con Sean Bean che dà il meglio di sé sfoderando il suo lato sadico e mefistofelico, e anticipando cosa i fan si devono attende dalla nuova stagione e cosa accadrà ai personaggi a cominciare dal misterioso Mr. Wilford (Sean Bean). Il ruolo di Wilford nella serie ispirata al film di Bong Joon-ho ha giocato con le aspettative dei fan nella prima stagione quando è stato rivelato che Melanie Cavill (Jennifer Connelly) aveva impersonato Wilford per influenzare le decisioni sul treno. Mentre in un primo tempo si credeva Wilford morto poco dopo la partenza dello Snowpiercer, avvenuta sette anni prima, abbiamo appreso che in realtà l'uomo è sopravvissuto a bordo di un secondo treno chiamato Big Alice.

Nella seconda stagione di Snowpiercer, Mr. Wilford fa ritorno portando caos e corruzione dopo la libertà conquistata. Tra gli abitanti del treno ritroviamo Alexandra Cavill (Rowan Blanchard), figlia di Melanie creduta morta che ha un ruolo di primo piano nel finale della prima stagione. Con lei Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Mike O'Malley, Annalise Basso, Sheila Vand, Lena Hall e Steven Ogg.

La seconda stagione di Snowpiercer debutterà su TNT il 25 gennaio 2021, dal 26 gennaio la troveremo su Netflix Italia un episodio a settimana.