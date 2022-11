Smile è il film horror con il maggior incasso del 2022, sono i suoi numeri a confermarlo

Ora che gli incassi di Smile sono stati resi ufficiali, possiamo farci un'idea in merito ai grandi risultati che questo film sta raggiungendo.

Smile, il film horror che ha segnato l'esordio alla regia di Parker Finn, si è confermato come il film horror con il maggior incasso dell'anno finora, superando la soglia dei 200 milioni in tutto il mondo.

Smile: Sosie Bacon in un'immagine

La storia di Smile ruota attorno al personaggio della dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon), la quale, dopo aver assistito al suicidio di un paziente in ospedale, comincia ad essere tormentata da una strana entità che prende possesso delle persone intorno a lei, fissandola con un volto spaventoso pronta a seguirla ovunque.

Uscito nei cinema a partire dal 30 settembre, Smile ha raggiunto subito il primo posto al botteghino, avendo pochissimi cali di pubblico lungo il suo percorso, e continuando a confermare l'interesse generale anche a quattro settimane di distanza.

In base a quanto recentemente riportato da Variety, il film ha raggiunto un totale di 202,9 milioni di dollari al botteghino mondiale, questo fine settimana, tra i 99,1 milioni a livello nazionale e 103,8 milioni nei mercati internazionali, confermandosi come il miglior film horror, per gli incassi, dell'anno fino ad ora.