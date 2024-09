Smile 2: svelata la durata ufficiale del film

Il franchise di Smile continua con l'arrivo di Smile 2 il 18 ottobre e ora sappiamo quanto a lungo l'agghiacciante sequel horror farà "sorridere" il pubblico in sala. Secondo Bloody Disgusting, Smile 2 ha una durata ufficiale di 2 ore e 1 minuto, esclusi i titoli di coda, il che lo rende appena più lungo del primo film del 2022.

La trama ufficiale di Smile 2 recita: "In procinto di imbarcarsi in un nuovo tour mondiale, la cantante pop globale Skye Riley (Naomi Scott) inizia a sperimentare eventi sempre più terrificanti e inspiegabili. Sopraffatta dall'escalation di orrori e dalle pressioni della fama, Sky è costretta ad affrontare il suo oscuro passato per riprendere in mano la sua vita prima che vada fuori controllo".

Il sequel è interpretato, oltre che da Scott, da Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt, Lukas Gage, Dylan Gelula, Raul Castillo e Miles Gutierrez-Riley. Il film è diretto da Parker Finn.

It: Capitolo 2 e la #PennywiseSmileChallenge: i fan provano a fare il sorriso di Bill Skarsgard

Un incredibile successo

Finn ha dichiarato in precedenza a ComicBook che non si aspettava che Smile diventasse un franchise e di essere rimasto sorpreso dall'enorme successo del primo film e dalla larghissima richiesta di un sequel.

Smile: Sosie Bacon in una sequenza

"Ho realizzato Smile per essere, ovviamente, autonomo, per raccontare tutta la sua storia", ha detto Finn nel 2022. "Non pensavo neanche in un milione di anni che ci sarebbe stata una tale richiesta di un sequel. Ma detto questo, penso che ci siano sicuramente cose all'interno del film che rimangono volutamente inesplorate e che sarebbe molto eccitante approfondire, e anche cose che non ho avuto la possibilità di fare nel primo film per limiti di budget o perché non si adattavano alla storia, che penso sarebbero davvero eccitanti".

Ha continuato: "Non voglio mai ripetermi o rifare la stessa cosa, ma potrebbe esserci un modo davvero eccitante per entrare più a fondo nel mondo di Smile, ma realizzando qualcosa di molto inaspettato e sorprendente".

Finora è stato confermato che solo il Joel di Gallner tornerà in Smile 2 con un ruolo significativo. Kal Penn, che ha interpretato il Dr. Desai nel primo film, ha precedentemente dichiarato che non tornerà per il sequel. "Per quanto ne so, non sono nel sequel. Ma ovviamente direi di sì se mi chiamassero", ha spiegato la star in un'intervista rilasciata a Screen Rant all'inizio di quest'anno. "