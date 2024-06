Smile 2: la scia di sangue ricomincia nel trailer dell'attesissimo horror

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il teaser trailer di Smile 2, sequel dell'horror campione di incassi del 2022.

Il film vede il ritorno del nostro amato stream king, Kyle Gallner (The Passenger), che ora ha la maledizione dopo aver visto la Rose di Sosie Bacon (Tredici) togliersi la vita alla fine del primo capitolo.

Il primo teaser di Smile 2 si apre con un sorriso sinistro. Incontriamo la Skye Riley di Naomi Scott, una megastar che sembra aver bisogno di una pausa dai riflettori, ma che invece rimarrà coinvolta nella maledizione grazie al personaggio di Gage, Louis, che si uccide davanti a lei in uno dei modi più crudeli possibili. Ora Skye vede facce sorridenti ovunque vada, perché la maledizione ha messo gli occhi su di lei. Ci sono molti momenti di paura e persino un momento che sembra un cenno a Suspiria, mentre Skye cerca di sfuggire al suo orribile destino.

Il cast di Smile 2, tra ritorni e new entry

Non ci aspettiamo che Rose ritorni nel secondo film ma, poiché l'entità ama ingannare le sue vittime, non possiamo escluderlo completamente. Si uniscono al cast, come nuovi arrivati, Lukas Gage (The White Lotus), Naomi Scott (Charlie's Angels), Rosemarie DeWitt (United States of Tara), Dylan Gelula (Unbreakable Kimmy Schmidt) e Raúl Castillo (Looking).

Smile 2, il sequel dell'horror campione di incassi accoglie il nuovo cast

Dopo che il successo del primo film era stato sostenuto da un'ottima campagna marketing divenuta virale, questa volta il team produttivo ha provato a fare qualcosa di diverso, creando un falso account Instagram per il personaggio della Scott, Skye Riley.

Prima dell'arrivo del trailer, le uniche informazioni sul sequel horror provenivano da quanto mostrato al CinemaCon di quest'anno. Il filmato profondamente inquietante ha dato ai presenti un assaggio del nuovo film. Quindi, quando l'account Instagram è apparso apparentemente dal nulla, ha fatto scattare l'allarme per molti. Smile 2 uscirà nelle sale ad Halloween.