Smile 2: l'horror in vetta al box office USA con 23 milioni

Discreta apertura per Smile 2. Il sequel horror targato Paramount debutta in vetta al box office USA incassando 23 milioni da 3.619 sale e segnando una rispettabilissima media per sala di 6.355 dollari. Il sequel dell'inquietante thriller psicologico bollato col rating R per via della tensione e del gore eguaglia gli incassi iniziali del primo capitolo, che nel 2022 debuttò con 22,6 milioni di dollari. Commissionato per lo streaming prima di avere un'uscita in sala, è diventato un successo imprevedibile con 105 milioni di dollari di incasso in patria e 217 milioni globali. Per quanto riguarda Smile 2, al momento ha ottenuto 46 milioni di dollari globali.

Stabile al secondo posto Il robot selvaggio, la tenera pellicola d'animazione che incassa altri 10,1 marciando verso i 102 milioni complessivi. Costato 78 milioni di dollari, il film punta ora ai 200 milioni globali, cifra che potrebbe raggiungere a breve. Come rivela la nostra recensione de Il robot selvaggio al centro della delicata storia a sfondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola, arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Perde due posizioni l'ex numero uno, Terrifier 3, terzo capitolo della raccapricciante saga horror dedicata ad Art the Clown. Lo slasher che promette un tripudio di gore registra una flessione del 52% negli incassi, raccogliendo altri 9,3 milioni che lo portano a 36,2 milioni. La nuova avventura ha già superato l'intero bottino globale del suo predecessore, Terrifier 2 del 2022, che aveva incassato 10 milioni di dollari a livello nazionale e 15,7 milioni di dollari a livello globale.

Beetlejuice Beetlejuice eesiste in quarta posizione. Il sequel del cult di Tim Burton, a lungo desiderato dai fan, conferma l'enorme successo economico aggiungendo altri 4 milioni al suo lauto bottino, che raggiunge i 284 milioni. A livello globale il fantasy con Michael Keaton, Winona Riyder e Jenna Ortega supera i 434 milioni e per adesso non sembra intenzionato a fermarsi.

Per A24 si profila un altro successo per l'approdo in quinta posizione di We Live in Time, commovente dramma sentimentale con gli inglesi Andrew Garfield e Florence Pugh che ottiene un risultato impressionante, raggiungendo il quinto posto con 4,1 milioni di dollari provenienti da sole 955 sale. Il film, che racconta la storia d'amore di una giovane coppia in modo non lineare , ha incassato ad oggi 4,5 milioni di dollari dopo essere stato proiettato nel primo weekend in uscita limitata. Le giovani donne sono state i principali acquirenti di biglietti, visto che l'85% degli spettatori totali aveva meno di 35 anni e il 70% erano donne.