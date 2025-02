Smile 2: l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray è in offerta su Amazon

L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray di Smile 2 è attualmente scontata su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 26,59€ con uno sconto del 24% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (34,99€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray di Smile 2 segnalata è venduta e spedita da Amazon. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

Smile 2 in edizione Steelbook 4K UHD

Ci sono incubi che svaniscono con la luce del giorno e altri che si insinuano sotto pelle, crescendo nell'ombra fino a divorarvi. Smile 2 è un horror psicologico che non si accontenta di spaventare, ma vi stringe nella sua morsa, lasciandovi senza via d'uscita o aria. La storia di Skye Riley, popstar in bilico tra il successo e la follia, si trasforma in un viaggio allucinante, dove il terrore si annida tra i riflettori e i sorrisi forzati del mondo dello spettacolo.

Con l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray, l'incubo della protagonista trova una via differente per arrivare al pubblico. Ogni dettaglio arriva direttamente a casa vostra, rivelandosi in una formatore video anche da collezionare