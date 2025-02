Smile 2: ecco perché il sequel horror fa ancora più paura in 4K UHD

Se il primo capitolo ha successo, per un horror è ormai d'obbligo procedere con un sequel e magari dare vita a una saga. Infatti Smile 2, scritto e diretto da Parker Finn come il film del 2022, oltre ad aver riportato alla ribalta sorrisi sinistri e quella sorta di parassita demoniaco che caratterizza la storia, con il suo finale fa pensare che sia quasi inevitabile proseguire con la saga.

Naomi Scott e una fan inquietante

La protagonista di questo sequel è Naomi Scott nei panni di una tormentata pop star di successo, che in procinto di partire per un tour mondiale inizia a vivere esperienze incomprensibili e allucinazioni terrificanti. Dopo i successo in sala, Smile 2 si prepara ad avere un'ulteriore consacrazione in homevideo grazie all'uscita del prodotto targato Plaion Pictures. A questo proposito abbiamo potuto apprezzare l'edizione più prestigiosa, ovvero quella 4K UHD a due dischi (all'interno anche il blu-ray), che si rivela il modo più adatto per trasmettere l'orrore del film e passare qualche serata casalinga ricca di brividi.

Video 4K al top tra dettagli horror, sangue e croma intenso

L'edizione 4K UHD di Smile 2

Per apprezzare in modo adeguato un film come Smile 2 che non solo vanta un'estetica molto intrigante, ma che vede anche protagonista una pop star immersa in un mondo di concerti, luci al neon e colori abbaglianti, alle prese inoltre con le sue terrificanti esperienze visive, serviva un video 4K UHD al top. Il prodotto Plaion sotto questo aspetto non delude le attese, presentando un quadro nitido e un dettaglio elevato che mantiene compattezza e senso di profondità anche nei momenti più critici, in mezzo ad allucinazioni paurose o scene movimentate. La definizione è perfetta sul viso della protagonista e sul suo trucco, come del resto sugli altri primi piani.

Un primo piano di Naomi Scott in una scena di Smile 2

Ma analoga cura del dettaglio si riscontra anche sui costumi, nelle ambientazioni, e soprattutto sui particolari più raccapriccianti nelle scene gore con abbondanza di sangue, che non trascurano il mimimo particolare anche quando si tratta di carne lacerata e maciullata. In questo contesto grazie al Dolby Vision il croma è ancora più intenso e brillante, con una ricchezza di colori e di sfumature che, anche qui, non coinvolge solo abiti di scena e trucchi da star, ma pure le sequenze più forti sul piano horror, nelle quali spicca ovviamente un rosso sangue particolarmente vivido.

Audio italiano buono ma il Dolby Atmos inglese è molto più immersivo

La pop star protagonista del film durante un'esibizione

Per quanto riguarda l'audio, l'edizione offre purtroppo una piccola delusione, presentando l'ascolto italiano in semplice Dolby Digital 5.1. Una traccia sicuramente di buon livello, anche coinvolgente e con una buona spazialità nelle scene più movimentate e in quelle ad alta tensione, con un utilizzo di tutti i diffusori, ma inevitabilmente distante come resa dal formidabile Dolby Atmos in lingua inglese. Qui infatti ogni singolo effetto, dagli schianti agli spari, dai jump scare alla stessa musica, e comunque in tutte le sequenze ad alto tasso di adrenalina, c'è una dose di energia enormemente maggiore con un impatto complessivo nettamente superiore, anche a livello di utilizzo dei bassi e cura per il microdettaglio. Insomma se l'ascolto italiano è comunque soddisfacente, il grado di immersione nell'ascolto inglese è decisamente più elevato.

Gli extra: commento audio e circa trequarti d'ora di materiale

Una sinistra espressione di Lukas Gage

Buono il reparto extra, che oltre al commento audio del regista Parker Finn, contiene circa trequarti d'ora di materiale. Si parte con Ear to Ear (5') sulle origini del franchise, il successo del primo film e l'idea del sequel, per proseguire con The Rise and Fall of Skye Riley (5' e mezzo) sulla costruzione del personaggio principale. Troviamo quindi Behind the Music (5') sulla musica per la pop star protagonista del film, quindi A New Smile (5' e mezzo) sulla sequenza di apertura che dà inizio alla nuova storia. Si prosegue con Smiler: A New Monster (6') su una delle grandi rivelazioni finali del film, poi ancora Turn That Frown Upside Down (5' e mezzo) sulla scena della morte dello spacciatore Lewis (interpretato da Lukas Gage), e Show Me Your Teeth (5') sul ruolo nel film di Paul, il fidanzato ormai morto che torna nelle allucinazioni della protagonista. Per chiudere due scene estese e una scena eliminata per una durata totale di quasi 7 minuti.