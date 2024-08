Beetlejuice 2, Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia

Nel bel mezzo di un photocall di Beetlejuice Beetlejuice alla Mostra del Cinema di Venezia, Jenna Ortega si è rivolta in maniera affettuosa nei confronti della co-star Winona Ryder, con un piccolo ma dolce gesto nei suoi confronti.

Le due attrici hanno partecipato alla presentazione del film d'apertura della Mostra, Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, insieme al resto del cast composto da Michael Keaton, Catherine O'Hara, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

Tieni gli occhiali

In un video pubblicato da Entertainment Tonight, si sentono i fotografi presenti al photocall chiedere ripetutamente a Winona Ryder di togliersi gli occhiali da sole per le foto, anche se in quel momento l'attrice sembrava a suo agio nell'indossarli.

Per un attimo, Winona Ryder sembrava stesse per considerare l'idea di toglierseli ma la co-star Jenna Ortega l'ha rassicurata, dicendole che poteva benissimo indossarli se voleva. Nel video si vede l'attrice rivolgersi alla collega dicendole:"No, non devi farlo".

Winona Ryder e Jenna Ortega hanno partecipato insieme a diverse occasioni pubbliche alla Mostra del Cinema per assistere alla proiezione del film nel quale interpretano rispettivamente Lydia Deetz e Astrid Deetz. Nelle varie sfilate sul red carpet, entrambe hanno abbracciato in toto l'estetica gotica dei loro personaggi.

Jenna Ortega ha reso omaggio all'iconico abito rosso da matrimonio indossato da Lydia nel primo film con un completo Dior Haute Couture a due pezzi mentre Ryder ha indossato un abito tuxedo di Chanel con una lunga gonna fino al pavimento. Tim Burton ha conquistato il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia con il suo sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello del 1988, il primo film nel quale propose in maniera audace la propria poetica sul grande schermo.

Assenti dal cast alcuni dei protagonisti del primo capitolo come Alec Baldwin, Geena Davis e Jeffrey Jones. Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale il prossimo 5 settembre. Per saperne di più sul film potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia.