Terrifier 4 sarà l'ultimo capitolo del franchise? La risposta del regista

Art il Clown potrebbe compiere la sua ultima strage in Terrifier 4, che potrebbe rivelarsi l'ultimo capitolo del franchise horror di successo.

Damien Leone, sceneggiatore e regista della macabra serie di film, ha condiviso in esclusiva con Variety quando pensa che la sua saga di Terrifier possa giungere al termine. Sebbene non abbia specificato il numero di film che mancano, il regista ha già le idee chiare sul finale.

"Al momento non c'è una risposta definitiva su quanti altri film farò prima di concludere la saga di Terrifier. Personalmente, non riesco a vedere più di uno o due film, ma solo il tempo ce lo dirà", ha dichiarato Leone a Variety. "Per ora, tutto quello che posso dire con certezza è che so come finirà, e sarà epico".

Il successo al botteghino

Terrifier 3 ha raggiunto il primo posto al box-office in Nord America nel fine settimana, guadagnando 18,3 milioni di dollari al suo debutto e scalzando perfino un blockbuster come Joker: Folie à Deux. Il terzo film vede il ritorno di David Howard Thornton nei panni del diabolico Art il Clown, che dissacra corpi a destra e a manca durante il periodo natalizio.

L'ultimo film, che arriverà nelle sale italiane il 7 novembre, ha ricevuto reazioni positive sia dalla critica che dal pubblico, ottenendo una valutazione 'B' su CinemaScore e il 76% su Rotten Tomatoes. Leone ha anche parlato dell'omaggio a Psycho con tanto di motosega presente nel film e ha anticipato il quarto capitolo recentemente confermato.

"Sarà sicuramente una resa dei conti epica, una chiusura epica di questa saga di Art il Clown", ha detto. "L'idea che sto accarezzando nella mia testa sarebbe probabilmente per certi versi la più sperimentale, quindi non posso parlarne troppo. Nel prossimo accadranno cose davvero, davvero folli".