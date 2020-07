Smetto quando voglio: in uscita il cofanetto della trilogia

A quanto ha rivelato Sydney Sibilia, regista di Smetto quando voglio, il cofanetto della trilogia del film sarebbe in uscita a novembre 2020.

Il nostro Ultrapop Festival sul canale twitch di Movieplayer continua a regalare scoop. Recentissima è la notizia rivelata dallo stesso regista di Smetto quando voglio, Sydney Sibilia, che ha rivelato che a Novembre, in una data ancora da definire, potremmo vedere il cofanetto della trilogia.

"Un lavoro che ha richiesto più di due anni e mezzo per vedere la luce e pensare che in Giappone, dove il film ha ottenuto un successo pazzesco, il cofanetto c'è già!" - ha dichiarato Sibilia - "È quasi più difficile fare il cofanetto che un film! Non abbiamo ancora la data certa, ma sicuramente sarà a Novembre. Nel cofanetto ci saranno tantissimi contenuti esclusivi in edizione speciale, un dvd con un backstage lunghissimo, tra cui una tavolata con tutti gli sceneggiatori."

Durante il panel Sibilia si è anche espresso sulla possibilità di realizzare un sequel di Smetto quando voglio, ipotizzando una reunion, ma solo tra qualche anno.