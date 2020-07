Smetto quando voglio, a quando un sequel? Ne parla Sidney Sibilia a UltraPop Festival

Durante il nostro Ultrapop Festival, abbiamo chiacchierato con Sydney Sibilia in merito al suo film Smetto quando voglio: è possibile vedere un sequel o la trilogia finisce qui? Non è esclusa una reunion, spiega Sibilia, ma tra un bel po' di tempo.

Sul nostro canale twitch, abbiamo avuto come ospiti Sydney Sibilia e Stefano Fresi e sono saltati fuori alcuni piccoli scoop:

"Un quarto capitolo? Non lo so" - ha risposto Sibilia - "Ho immaginato Smetto quando voglio perfetto così come trilogia. Un quarto capitolo secondo me sarebbe troppo. Però non escludo una reunion, magari uno special, con tutti i personaggi. MA tra dieci anni! Adesso è ancora fresca come trilogia, sarà ancora più bello parlarne più avanti col passare del tempo in una possibile radunata, quando vedi il film più volte. Adesso gustiamocela così com'è... come un Gin Fitz!"

Durante il panel dedicato alla trilogia di Smetto quando voglio è stato anticipato anche che il cofanetto homevideo arriverà sugli scaffali il prossimo autunno a novembre. Il primo capitolo di Smetto quando voglio è uscito nel 2014, sequito dai due capitoli successivi arrivati in sala entrambi nel 2017.