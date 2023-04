Smalville, Zachary Levi sul mancato ruolo nei panni di Lex Luthor: "Mi stavo perfino per rasare la testa"

L'interprete di Shazam! era in lizza per vestire i panni di Lex Luthor nella serie Smalville. Ecco perchè poi non è andato a buon fine.

Ospite al Chicago Comic & Entertainment Expo, Zachary Levi ha deliziato i fan con un curioso aneddoto sul mancato ruolo nei panni di Lex Luthor. A quanto pare l'attore aveva sostenuto dei provini per interpretare Clark Kent in Smallville, celebre serie della CW, ma la produzione lo riteneva più adatto per Luthor.

"Avevo fatto dei provini per interpretare Superman ma non ottenni la parte, non faceva per me e forse era destino. Dopo i provini però mi dissero che avevo fatto un attimo lavoro, ma che mi vedevano più adatto per fare Lex Luthor. Iniziai a vedere del materiale e dissi che per me andava bene" ha dichiarato l'attore.

Smallville: Tom Welling non ha permesso ai suoi figli di vedere un episodio della prima stagione

Zachary ha poi aggiunto di come fosse sicuro al 100% di avere ottenuto la parte: "Mi fecero leggere alcune cose per provare il tutto e rimasero contenti. Feci un'ulteriore prova e mi incontrai con il network e David Nutter, che si occupò di dirigere il pilot. Ero convinto di essere il nuovo Lex Luthor, di trasferirmi a Vancouver e rasarmi la testa. Per me era fatta! Poi mi chiamarono e mi dissero che non ero esattamente il loro tipo".

La parte è poi andata al giovane Michael Rosenbaum che per molti fan della DC è stato il miglior Lex Luthor visto in live action. A differenza di Tom Welling, che ha ripreso dopo tanti anni il ruolo di Clark Kent nel 2019 per un breve cameo, Michael non ha partecipato al crossover Crisi sulle Terre infinite.