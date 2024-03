Smallville: Michael Rosenbaum vuole proporre la serie animata ai DC Studios di James Gunn

Sono passati quasi 15 anni dalla conclusione di Smallville sulla CW e in una recente intervista, Michael Rosenbaum, storico interprete di Lex Luthor, ha fornito un aggiornamento sulla serie animata di cui si era parlato in passato per proseguire la narrazione dello show.

La serie animata di Smallville è un'idea che lui e Tom Welling, l'interprete di Clark Kent/Superman, stanno sviluppando insieme da parecchio tempo e hanno tutta l'intenzione di proporla alla DC "al momento giusto".

"Tutto quello che posso dire è che è una grande idea. Abbiamo Al e Miles, i creatori di Smallville, che ci sostengono. Quando sarà il momento giusto, vorremmo realizzarla; proporla alla Warner Bros. Deve essere il momento giusto, e adesso non è il momento giusto. C'è stato lo sciopero, c'è stato un cambio di dirigenti alla DC, uno dei quali è uno dei miei migliori amici al mondo, James Gunn. Quando sarà il momento giusto, penso che sia una cosa da fare al volo, a meno che non abbiano già altre idee. Ci piacerebbe farlo, tutto il cast vorrebbe farlo. Darebbero la voce al proprio personaggio della serie e abbiamo un'idea di come sviluppare lo show".

Tom Welling è Clark Kent in Smallville

Smallville continuerà?

L'idea di avere una serie animata sequel di Smallville potrebbe essere di gran lunga migliore di quella di un revival in live-action. Con l'animazione, Smallville non dovrebbe preoccuparsi dei problemi di budget, potendo includere più azione e trame. Inoltre, sarebbe molto più facile riunire tutti gli attori per dare voce ai loro personaggi piuttosto che trovare un programma di riprese che funzioni per tutti.

Smallville, i creatori della serie rivelano il cambiamento chiesto dal network (che non hanno accettato)

Un'ipotetica serie animata di Smallville potrebbe anche puntare sull'adattamento della serie a fumetti dell'undicesima stagione, che è canonica rispetto al drama di The CW. Non solo c'è abbastanza materiale per produrre più episodi per un revival di Smallville, ma gli sceneggiatori potrebbero creare le proprie storie dopo aver terminato l'arco della stagione 11. Dato che l'Universo DC di Smallville è più grande che mai, grazie al fumetto, un sequel animato potrebbe teoricamente durare per diverse stagioni.