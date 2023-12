Superman: Legacy, James Gunn: 'Ecco perché non ho voluto il mio amico Michael Rosenbaum come Lex Luthor'

James Gunn spiega perché non ha ingaggiato l'amico Michael Rosenbaum per interpretare Lex Luthor in "Superman: Legacy".

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, pochi giorni fa James Gunn ha ufficialmente confermato che Nicolas Hoult è stato scelto per interpretare Lex Luthor in Superman: Legacy, il primo film del reboot DC che uscirà al cinema a luglio 2025. La notizia ha entusiasmato i fan, anche se alcuni sono rimasti male poiché speravano nel ritorno di Michael Rosenbaum (che ha interpretato il villain nella serie Smallville, andata in onda sul canale TheCW dal 2001 al 2011).

In risposta ad un utente sul nuovo social network Threads, James Gunn ha spiegato il motivo per il quale non ha scelto di riportare Rosenbaum (suo collega, ma anche grande amico) nei panni del noto villain DC: "Amo Michael. Era il mio Lex preferito ed è uno dei miei amici più cari. Ma volevo un Lex che fosse contemporaneo di Superman."

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Superman: Legacy, Kurt Russell sarà Jor-El? James Gunn fa chiarezza

Kurt Russell in una scena di GROSSO GUAIO A CHINATOWN

James Gunn ha deciso di rispondere personalmente ai rumor, sempre più insistenti, secondo i quali Kurt Russell sarebbe stato scelto per interpretare Jor-El, padre del protagonista Kal-El, nel prossimo reboot Superman: Legacy.

Il regista, in risposta al commento di un fan sul nuovo social network Threads, ha negato tutto: "Adoro lavorare con lui e dirigerlo, è divertente e pieno di talento, ma non ne abbiamo mai discusso." Gunn ha poi aggiunto: "Anche se le usanze di Krypton sono diverse dalle nostre, non lo vedo bene come il padre di un neonato!"