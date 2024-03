Smallville: Michael Rosenbaum tornerebbe per un sequel cinematografico

Il Lex Luthor di Smallville, Michael Rosenbaum, ammette che sarebbe diposto a riprendere il ruolo per un sequel cinematografico e condivide un aggiornamento sulla serie animata che ha in cantiere da tempo.

Smallville si è conclusa nel 2011 dopo 10 stagioni e 217 episodi, la serie ha avuto una buona durata ed è diventata preso un'icona degli anni Duemila. La DC Comics ha continuato la storia del Superman di Tom Welling in una serie a fumetti, ma per quanto riguarda un vero e proprio sequel, si è vociferato che lui e l'attore di Lex Luthor, Michael Rosenbaum, stiano sviluppando da tempo un sequel in forma di serie animata con il cast e i creatori originali.

Lex (Michael Rosenbaum) e Clark (Tom Welling) nell'episodio Finale di Smallville

A che punto è la serie animata?

Parlando con Screen Rant di questi piani, Rosenbaum ha detto: "Tutto quello che posso condividere è che è una grande idea. Abbiamo Al e Miles, i creatori di Smallville, che ci sostengono. Quando sarà il momento giusto, vorremmo fare questa cosa e proporla alla Warner Bros. Deve essere il momento giusto, e adesso non è il momento giusto. C'è stato lo sciopero, c'è stato un cambio di dirigenti alla DC - uno dei quali è uno dei miei migliori amici, James Gunn".

"Quando sarà il momento giusto, penso che si potrà fare senza problemi, a meno che non abbiano altre idee. Ci piacerebbe farlo, tutto il cast vorrebbe farlo. Darebbero la voce al loro personaggio dello show e abbiamo già un concept di quello che sarà lo show", ha continuato l'attore.

Un sequel cinematografico

Più avanti nell'intervista Rosenbaum ha dichiarato che sia lui che Welling (Clark Kent/Superman in Smallville) sarebbero anche disposti a recitare in un eventuale sequel cinematografico, semmai gli venisse chiesto di farlo. "L'altro giorno ho chiesto a Tom Welling: 'Se Al e Miles venissero da noi e dicessero: 'Abbiamo questa grande idea per un film su Smallville. Vogliamo che vi mettiate in forma per i prossimi due mesi, e poi andremo a girare questo film come un vero finale...'. Entrambi diremmo: 'Sì! Se fatto nel modo giusto, penso che sarebbe fantastico. Molti altri show lo stanno facendo. Lo prenderei sicuramente in considerazione", ha detto l'attore.

Rosenbaum ha poi aggiunto: "Ma se Al e Miles lo facessero e volessero fare un film di un'ora e mezza, penso che Tom e io - tutti noi lo prenderemmo in considerazione. Penso che ci divertiremmo a tornare indietro, ma dovremmo davvero lavorare duramente per rientrare in quei personaggi e in quella mentalità, perché siamo molto più vecchi. Ma se mi rasate la testa e mi truccate, funziona ancora!".

Mentre un revival di Smallville sarebbe accolto con favore da molti fan, sembra improbabile che la Warner Bros., Discovery o i DC Studios siano disposti a spendere soldi per far risorgere una serie che non è più sui nostri schermi da quasi dieci anni e mezzo. Inoltre, Welling sarebbe disposto a indossare finalmente il costume di Superman? L'ha ampiamente evitato nel finale della serie, ma per quel che vale, Rosenbaum è disposto a rasarsi di nuovo la testa!

"Certamente! Guarda, probabilmente non avrei interpretato di nuovo Lex a meno che James non mi avesse offerto il ruolo per il nuovo film di Superman. Certo, avrei subito accettato, ma non l'ha fatto, il che va bene, e Nicholas Hoult è entrato nel mio podcast. Lo adoro, finalmente l'ho incontrato ed è venuto a casa mia. È un attore fantastico e non ho dubbi che sarà fantastico nel ruolo di Lex".

Non possiamo biasimare l'entusiasmo dell'attore, ma è chiaro che questo sequel di Smallville, di cui si parla da tempo, non è nemmeno vicino a ricevere il via libera. È bene sapere che tutti i protagonisti sono disposti a farlo, naturalmente, e nel corso degli anni sono successe cose più strane.