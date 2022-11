Smallville: Tom Welling non ha permesso ai suoi figli di vedere un episodio della prima stagione

In un suo recente intervento Tom Welling ha confessato di non aver ancora permesso ai suoi figli di vedere uno specifico episodio di Smallville. La prima stagione di questa serie tv, andata in onda nel 2001, vede al suo centro un Clark Kent adolescente che cerca di controllare i suoi poteri, trovandogli anche un senso. La struttura narrativa di questi primi episodi era abbastanza semplice, con un nuovo nemico in ogni puntata con cui il giovane protagonista doveva fare i conti.

Questi erano il prodotto diretto dei residui di kriptonite sul pianeta, provenienti da una precedente pioggia di meteoriti. Così la popolazione locale, si trasformava in veri e propri mostri con cui bisognava fare i conti di settimana in settimana.

Clark, alias Tom Welling, accorre per prestare aiuto nell'episodio 'Plastique' della serie Smallville

In un recente episodio del podcast Talk Ville Podcast, Tom Welling ha rivelato di non aver permesso ai suoi figli di guardare il 17esimo episodio della prima stagione di Smallville, dal titolo "Reaper", per via dei suoi contenuti oscuri. La puntata in questione introduce il personaggio di Tyler Randall (Reynaldo Rosales), che esaudendo l'ultimo desiderio della madre morente, quello di soffocarla, perde la vita anche lui stesso. Resuscitato dalla kriptonite intraprende la sua personalissima missione per "aiutare" a curare la sofferenza degli altri, uccidendoli.

Queste sono state le parole di Welling in merito: "Quella particolare scelta di trama, in apertura all'episodio, ha dato un tono diverso alla situazione, rispetto a quello che pensavo sarebbe stato all'inizio. Era molto più oscuro, era più profondo...Abbastanza lontano dalla strada intrapresa fino a quel momento. Ho provato a guardarlo con mia moglie e i nostri figli, eravamo tipo 'oh, fantastico'. Poi, a metà circa della prima scena, ho detto, 'no, non è adatto alla loro età in questo momento'".

Sicuramente le tematiche legate all'eutanasia e al suicidio assistito di questo episodio si discostano da tutti i tentativi precedenti all'interno della prima stagione di Smallville, però al tempo stesso ne delineano il primordiale carattere sperimentale.