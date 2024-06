Smallville tornerà? Michael Rosenbaum svela la sua idea con Tom Welling

Se siete cresciuti nel corso dei primi anni Duemila, ricorderete bene Smallville, la serie di successo di The CW incentrata su un giovane Clark Kent nei suoi anni prima di rivelarsi al mondo come Superman. Ora Michael Rosenbaum ha un'idea per far tornare lo show.

Ogni generazione ha avuto il suo Superman. Tra la fine del 2010 e il 2020 abbiamo visto alternarsi Henry Cavill, Tyler Hoechlin (Superman & Lois) e ora David Corenswet, che assumerà il ruolo di Clark Kent nel film di James Gunn in uscita nel luglio 2025.

All'inizio degli anni 2000, Superman aveva le sembianze di Tom Welling. Dal lancio della serie nel 2001 fino alla sua conclusione nel 2011, dopo un'impressionante serie di 10 stagioni, è stata un incredibile successo. Sebbene abbia impersonato più Clark che Superman, il personaggio è stato una delle interpretazioni del supereroe più apprezzate fino ad oggi.

Tom Welling è Clark Kent nella Fortezza della Solitudine

Nel 2019, The CW ha organizzato un mega evento crossover in cinque parti intitolato Crisi sulle Terre Infinite che ha visto Welling ed Erica Durance riprendere i loro ruoli di Clark Kent e Lois Lane per la prima volta dopo otto anni. Le loro parti erano piuttosto brevi, ma vedere di nuovo quel Clark Kent vestito di flanella riprendere proprio da dove aveva lasciato in Smallville ha fatto sembrare che la serie non fosse mai finita.

Potrebbe non essere l'ultima volta che Welling indosserà il mantello di Supes: Michael Rosenbaum ha fornito un aggiornamento sulla serie animata di Smallville, annunciata in precedenza, a cui sta lavorando con Welling e i creatori originali della serie. Il progetto è in lavorazione da qualche anno ma, come ha sottolineato Rosenbaum, "ci vorrà del tempo".

"Io e Tom stiamo lavorando a una serie animata di Smallville che stiamo cercando di realizzare. Ci vorrà del tempo", ha detto Rosenbaum durante un recente panel del Nashville Comicon. "Ma i creatori di Smallville sono interessati, vogliono farne parte. E noi, sapete, quando sarà il momento giusto, lo proporremo. Ci stiamo lavorando e abbiamo alcune animazioni su cui abbiamo lavorato. Sembra fantastico. Quindi, se riuscissimo a realizzarlo, sarebbe fantastico".