Smallville: l'autore svela il motivo per cui la serie animata sequel non si farà (e c'entra James Gunn)

Inizialmente proposta alla Warner Bros. come continuazione della serie originale, lo show non riceverà mai il via libera ufficiale

Nel 2021, la star di Smallville Tom Welling aveva rivelato di essere al lavoro su una continuazione animata della serie CW insieme al collega Michael Rosenbaum durante un video poi condiviso sui social media.

"Io e Michael Rosenbaum stiamo effettivamente lavorando a una serie animata per riportare in vita quei personaggi e utilizzare il maggior numero possibile di membri del cast originale", aveva dichiarato l'attore all'epoca. "Non ditelo a nessuno, però. È un segreto, ci stiamo ancora lavorando".

Welling ha effettivamente ripreso il ruolo di Clark Kent per il crossover Crisi sulle Terre Infinite, ma si è trattato di un'apparizione molto breve in cui non è tornato a indossare i panni di Superman. I fan sperano in una sorta di seguito che includa anche il Lex Luthor di Rosenbaum da quando la serie si è conclusa nel 2011, e questa serie animata sarebbe stata probabilmente più vicina a un revival.

Smallville, la serie animata sequel non si farà

Purtroppo, il progetto non è più in fase di sviluppo ed è stato accantonato. Il co-creatore dello show Alfred Gough, che stava sviluppando la serie con Welling e Rosenbaum, ha rivelato che i piani si sono arenati a causa del recente cambio di regime alla Warner Bros. e del reboot di Superman di James Gunn in arrivo al cinema tra pochi mesi.

"La Warner ha ovviamente affrontato molti cambiamenti, e il fatto che stiano per fare un nuovo reboot di Superman, purtroppo, credo impedirà al nostro progetto di andare avanti", ha rivelato Gough durante l'ultimo episodio del podcast Talk Ville condotto dagli stessi Rosenbaum e Welling. "Tutto torna in una forma o nell'altra, ho letto proprio l'altro giorno che stanno facendo un reboot di Buffy per Hulu".

"Questo è il punto, credo che il problema della maggior parte dei progetti in fase di sviluppo in qualsiasi studio e/o network sia il cambio di regime", ha aggiunto. Il produttore, tuttavia, sembra fiducioso che prima o poi questa serie animata di Smallville verrà realizzata, anche se non è possibile stabilire quando.